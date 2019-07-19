意大利是否会与东京奥运无缘?

（德国之声中文网）2016年里约热内卢奥运会上，意大利共赢得8金12枚银8铜的成绩，奖牌总数在207个参赛国中排名第九，明显领先于西班牙、澳大利亚、巴西、肯尼亚、牙买加等体育大国。然而，在意大利现在却面临无缘参加2020年东京奥运会的风险。

涉及独立与资金

国际奥委会（IOC）正在向意大利施压。意大利报纸《晚邮报》披露了一封由国际奥委会负责与各国奥委会关系的官员麦克劳德（James Macleod）签署的信件。他警告罗马政府不要对意大利奥委会（CONI）施加影响。国际奥委会表示了"极大的忧虑"，并强调，奥林匹克运动的成员资格要"符合奥林匹克宪章和获得国际奥委会的承认"。国际奥委会甚至威胁意大利奥委会，"如果有关国家的宪法、法律或其他规定阻碍国家奥委会的行动，将有可能被除名。"

罗马政府的一项改革计划是意大利受到这一警告的起因。根据修订的法律，孔特总理的内阁显然可以对国家体育组织施加更大的影响。例如政府计划将国家奥委会的经费从4亿欧元一下子削减到4千万欧元，这当然引起国际奥委会的不满。

要求政府代表做出解释

"国际奥委会仔细研究了意大利法律草案的具体条款，并确认了可能会影响意大利奥林匹克委员会独立性的一些问题。"国际奥委会发言人向德国之声表示，国际奥委会发现，这些问题未得到考虑，法案便获得通过。国际奥委会现已邀请意大利政府代表9月份前往洛桑会晤，对这些问题予以澄清，并呼吁"为了意大利奥林匹克运动的利益"进行合作。

虽然使用的是婉转的外交辞令，但是其中传递的信号却十分严厉。位于日内瓦湖畔的国际奥委会不乐意见到国家对体育施加影响力。有人甚至说，在国际奥委会眼里，国家干涉体育的自主权比国家组织使用兴奋剂更糟糕。

在里约热内卢奥运会前夕，俄罗斯运动员被爆出兴奋剂丑闻，但只有部分人被禁赛，最终奖牌数量排名第四。然而，科威特运动员则根本不被允许代表国家参赛--科威特政府因对体育机构施加政治影响，2015年被国际奥委会取消了参加里约奥运会的资格。合格的科威特运动员只能以个人身份参加奥运会。

内政部长萨维尼正在促成提前大选

意大利的政府危机及其后果

意大利当然不想遭受同样的命运。虽然意大利奥委会发言人托马索（Danilo di Tommaso）不想对此发表评论，但体育部长吉奥盖蒂（Giancarlo Giorgetti）则试图摆平这一风波。他说，意大利的体育界将继续与新法规开展互动。

然而意大利政府现在陷入危机。内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）对执政联盟伙伴采取对抗路线，要求尽快进行新的大选。意大利总理孔特（Giuseppe Conte）的命运未卜，意大利与国际奥委会之间的争议结局也同样不明朗。