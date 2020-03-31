意大利政界在德登报呼吁发行“新冠债券”

（德国之声中文网）作为受新冠疫情打击最为严重的欧盟国家，意大利已经连续发出呼吁，要求欧元国家联合发行欧盟债券，以抵御疫情所带来的经济危机。而德国方面始终对此不太感冒。因此多名意大利政界人士就选择了联名登报这样的特殊方式，向"亲爱的德国友人"发出求救呼吁。

联署者当中包括受疫情打击最为严重的意大利北部多地的市长，还有一些议员。他们在《法兰克福汇报》刊登了一幅整版广告，呼吁德国同意欧盟发行所谓的"新冠债券"。

何为"新冠债券"？

在一些南欧国家和多个欧盟机构的支持下，意大利强烈呼吁欧盟联合发行债券，以应对新冠疫情危机。这种债券（Euro-Bonds）由欧元区各国联合发行，目的是在国际金融市场上筹集资金。而欧元区各国要联合承担债务担保。

这样的债券发行方式对于希腊、意大利这样债台高筑因而融资成本也较高的国家来说十分有利，因为这样它们能以更加优惠的条件获得金融市场融资。而对于德国这样相对财力雄厚的国家来说是"不太划算"的，因为这样它们融资所要支付的利率反而会高于发行本国国家债券的利率。所以柏林政府一直都对所谓"新冠债券"的动议表示拒绝，认为这种情况下应该动用"欧洲稳定机制"ESM来为需要的国家提供救助。

欧洲稳定机制又称"欧元救助伞"，是多年前欧盟为了应对金融危机所启动的一项救助机制，意大利和西班牙等国担心，如果因为疫情危机而向该机制申请救助，会使自己陷入被动不利境地。欧洲央行也支持通过发行欧洲债券来筹集资金以应对疫情危机所需的特别支出项目。

意大利政界人士在这篇登报的广告中还回忆起1953年的往事：当时为了帮助战后的德国，21个国家主动将德国欠自己的债务减半，并且允许其延期还款。言下之意就是提醒德国：不要忘记当年的"滴水之恩"啊！

意大利总理：德国人别担心！

在接受德国电视一台采访时，意大利总理孔特（Giuseppe Conte）再次强调，意大利过去一直都有偿还自己的债务，今后也会继续这么做。他表示，自己和默克尔总理关系很好，也尊重她的观点。但是，他认为欧洲必须要证明自己"有能力寻找一个应对（疫情危机）的答案"，而且这个答案应该是一个共同的答案，就像舒曼（Robert Schumann）、阿登纳（Konrad Adenauer）和加斯贝利（Alcide de Gasperi）当年所倡导的那样。这三位法国、德国和意大利的前领导人被视作欧洲一体化的先驱。

孔特表示，自己数日前还和默克尔就共同债券一事发生过争论。他在德国一台的访谈中重申，这并不是让德国替意大利还债："我想要提醒大家，欧洲债券这个机制，并不意味着德国公民在疫情后的重建过程中替意大利偿还哪怕一欧元的债务。这只是为了让我们共同应对危机，从而获得更好的经济条件--并且让我们大家都受益。"