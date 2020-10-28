意大利政府出资50亿 救急遭疫情重创经济

（德国之声中文网）意大利全国各地爆发反对政府抗击疫情新法规的抗议活动。周二（10月27日）晚间，在许多城市有数千人举行示威，高喊 "自由"，反对餐馆和其他商店提早关门。和平的抗议活动越来越多地演变为暴力事件。在罗马市中心的人民广场，数百名示威者，其中包括极右派政党新力量的支持者与安全部队发生冲突。

据安莎社报道，示威者点燃垃圾桶，损坏路边停放的自行车和摩托车。警方使用高压水龙头制止闹事者。

周二（10月27日）晚，米兰和都灵也发生严重骚乱，至少有6人被捕。据当局称，至少有11名官员在骚乱中受伤。在意大利北部的这两个城市，愤怒的市民和闹事者向警察和建筑物投掷石块、瓶子和自制燃烧弹。商店的窗户被砸坏。在其他城市，如那不勒斯和的里雅斯特，愤怒的市民也走上街头进行抗议。

"简单快捷"的财政援助

为了减轻意大利人日益增加的失望情绪，挽救中小企业免于破产，意大利政府宣布立即提供超过50亿欧元的经济援助。这笔钱将用于受疫情影响最大的领域。意大利经济部长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）承诺，将以 "简单快捷的程序"发放这笔资金。他补充说，到11月中旬，这笔钱将进入受援者的账户。他们主要是餐馆、出租车司机和娱乐业等。

总理孔特希望人们对预防病毒的严格要求给予理解

孔特（Giuseppe Conte）总理强调说，政府紧急通过了该法令。他说："有些人正在忍受着痛苦，不能再继续等待了。"

鉴于感染人数的迅速增加，自周一（10月26日）以来，意大利决定关闭电影院、剧院和健身房一个月。对于餐馆和酒吧，从午夜开始关闭时间已提前至下午6点。现在，许多经营主为其生存担忧。

"必须防止全面封城"

孔特说，为防止全面封城，采取这些"痛苦的措施"是必要的。全面封锁将对经济和社会造成严重损害。他补充说，如果这些要求得到遵守，就很有可能迎来相对安稳的十二月。

在春季的第一波新冠病毒感染浪潮中，意大利是世界上受疫情影响最严重的国家之一。根据意大利卫生部公布的数据，到目前为止，该国总共有50多万人感染，37000多人死亡。周二（10月27日），卫生机构统计的新增感染案例将近22000例。

李京慧/洪沙 (法新社、德新社、美联社)

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