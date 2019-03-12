意大利拥抱“一带一路” 中国赢了一步棋？

（德国之声中文网）2018年，中国的"一带一路"倡议在欧洲神速推进：中国除了与中东欧16国（波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿）签署政府间"一带一路"合作谅解备忘录，还与希腊签署了共建"一带一路"合作谅解备忘录，与奥地利签署了"一带一路"合作文件。

不过，这些备忘录或文件的签署似乎都难以与此次中意拟签MoU的政治意义相提并论--既没有像意大利此次一样在其国内外引起激烈争论和反弹，中国也没有如此兴师动众，由习近平以对意大利进行国事访问的规格，亲自为这一协议签字画押。

意大利拥抱"一带一路"引盟国担忧

随着习近平3月下旬出访意大利、摩纳哥、法国三国的日程临近，意大利可能马上身体力行、公开支持中国"一带一路"的计划浮出水面。

3月6日，意大利经济发展部副部长米凯莱·杰拉齐（Michele Geraci)表示，意大利可能在中国国家主席习近平访问意大利期间与中方签署共建"一带一路"谅解备忘录，此事虽然还不能百分之百确定，但可能性很大。这位曾在中国生活工作过10年的"中国通"也是该协议主要谈判代表和推动者之一。此前，意大利总理孔特（Giuseppe Conte）就已表示过，他可能会在习近平访意时同他签署"一带一路谅解备忘录"。

美国白宫国家安全委员会发言人加雷特·马奎斯（Garrett Marquis)对此评论说，美方认为"一带一路"是一项"中国造，为中国"的倡议，不太可能"给意大利人民带来任何持久经济利益"，"长期而言可能会影响意大利的国际声誉"。马奎斯还在推特上写道，"意大利是全球一个主要经济体和重要投资目的地。意大利政府没有必要给中国的基础设施'虚荣项目(vanity project)'赋予合法性。"美国一直将"一带一路"视为中国改变现行国际秩序，推行"中国标准"和势力范围的途径，会在地缘政治、商业、治理、发展等各方面给世界带来风险。

意大利总理孔特则于3月8日为加入"一带一路"的计划作辩护。他说，这不会是一项有约束力的协议，而仅是一项框架协议，"不意味着我们今后会被强迫做任何事"。在承认这是"意大利的战略选择"的同时，孔特称，与中国签署有关协议不会对意大利与西方盟友的关系构成威胁，这是"纯经济和商业"性的，与意大利在欧盟和北约中的地位兼容。

但是，德国政府显然也对意大利此举的政治影响感到忧心。德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）3月18日表示，"只有在主要的外交政策问题上……尽可能以一个声音说话，欧洲才能如其自身所期待的那样，在外交政策上扮演强有力的角色。"在最近发布的战略报告中，欧盟表达了对中国的强硬立场，将中国列入５Ｇ等关键领域的竞争者和系统性对手。定于3月21日举行的欧盟峰会也将如何以共同的声音与中国打交道列为主要议题。而偏偏在这个时候，意大利却要"自行其是"。

德国柏林墨卡托中国研究中心的专家卢可瑞（Lucrezia Poggetti）认为，在欧盟及其最大成员国目前试图协调对华政策之际，意大利此举将影响其作为可信赖的伙伴国家的声誉。意大利对华态度的改变早已有种种迹象。比如，在今年二月欧盟加强投资监管机制、保护欧洲战略领域的一项表决中，意大利就投了弃权票。这和以前的意大利政府同柏林、巴黎一起努力推动该机制的态度向左。

意方着眼经济考量

其实，在与中国签署"一带一路"谅解备忘录（MoU）的问题上，意大利民粹政府内部其实也有质疑和担忧。与五星运动共同执政的联盟党领导人马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini)表示，"如果是为了帮助意大利公司在海外投资，那么我们愿意与任何人对话。但如果这关系到外国公司殖民意大利的问题，我们绝对不准备这样做。"他补充说，国家安全是关键，涉及信息和战略领域的决定应该高于纯经济的考量。

但是，意大利现政府中寄希望于通过向中国靠拢来提振经济的声音显然占了上风，而政治上的风险、盟友的警告和不满则被放在次要地位。意大利经济近10年来已3次陷入衰退，去年全年的经济增长率虽达到1%，但第三季度GDP下滑0.1%，第四季度下滑0.2%，债务总额现高达2.3万亿欧元。据经济学家的一项预测，意大利2019年的经济增长率仅为0.7%。去年底，意大利联合政府试图通过一项扩张性预算阻止经济衰退的威胁，但该计划又因欧委会对意大利高额债务的担忧而打了折扣。在这样的背景下，意大利执政联盟急切需要新的提升经济的途径稳固国内形势。总理孔特3月19日在议会为政府加入"一带一路"项目的计划阐释说，"该倡议带来的经济和贸易利益完全具有合法性，符合我们的国家利益。"他还说，与其被新的贸易路线绕道而行，意大利的港口可以"作为新丝路的天然目的地，从其地理位置中获益"。

有媒体报道，与中国签署的谅解备忘录将涉及意大利的4个港口：热那亚（Genoa），巴勒莫（Palermo），的里雅斯特（Trieste）和拉文纳（Ravenna）。中国社会科学院欧洲研究所科技政策研究室副主任、中国欧洲学会意大利研究分会秘书长孙彦红先前向德国之声表示，"一带一路"除了推进中意现有的航空、航天、绿色经济、绿色能源等项目外，"有可能会在意大利合适的港口进行合作，这种可能性双方也在商议当中。"

据意大利《费加罗报》报道，意方希望通过一带一路和自己在地中海的港口，将更多"意大利制造"输出到中国。意大利对华出口目前每年不足１３０亿欧元。

中国看重政治意义

与意大利政府重点期待经济上的效益不同，在中方眼里，将意大利拉入支持"一带一路"的俱乐部，还有更多政治上的考量。

分析认为，意大利的背书意味着中国的"一带一路"计划向欧洲腹地挺进了一大步。这对中国、对习近平或是一步好棋。

德国柏林墨卡托中国研究中心的专家卢可瑞认为，意中签署MoU将给中国的"一带一路"计划赋予巨大的合法性，对中国具有重大的政治象征意义。她在该中心刊物发表文章写道，除了G7成员国身份外，意大利也是欧盟前身欧共体的创始成员国和欧元区第三大经济体。意大利的背书"可以让习近平向国内展示，他的倡议在欧洲和世界有很高的声誉，尽管实际的情况是，‘一带一路’受到制造债务陷阱和政治依赖性、不符合国际标准的批评" 。

地缘轴心的转移

鉴于意大利联盟党领导人公开表示对所谓"外国公司殖民意大利"的担忧以及美德等国的告诫，意大利和中国将在"一带一路"框架下以何种形式合作？ ２０１６年，中远集团收购希腊最大港口比雷埃夫斯港67%的股权引起西方惊呼，被西方媒体称为"没有炮艇的新殖民主义"。

面对身为G7成员国的意大利，中国可能将在具体操作上会更为谨慎。中国社科院专家孙彦红表示，"如果双方签合作协议，利用一带一路这个平台，中意两国的经贸合作将进一步加强，包括在基础设施上的合作以及在带三方国家基础设施方面的合作。"

《法兰克福汇报》报道说，与此前"一带一路"合作项目多由中国开发银行或进出口银行出资不同，中意合作项目将通过亚投行，以便符合欧洲法规标准。

但是，意大利如何在盟友与中国间走钢丝，又是否能够获得期待的利益，尚且是一个未知数。

中国推进"一带一路"的雄心不会止步于意大利。2019年4月，中国即将在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。中国社科院专家孙彦红指出，"至于中意在"一带一路"上的合作是否会对其它国家形成示范效应，那就要看合作是否成功，其它国家从中观察到什么。如果确实两国合作很成功，其它国家看到这个成功后也愿意加强和中国的合作，这也是我们乐见的。"

但美、德、法等主要西方国家显然难以乐见中国影响力在欧洲大陆的急剧扩张。在习近平出访意大利、摩纳哥、法国三国前，法国总统马克龙也就法国的态度释放了信号。他告诫说，中国参与他国的发展应该秉持公平互惠精神，尊重国家主权。

可以预见，随着意大利偏离德法轴心，欧盟以及其它主要发达国家将更为警惕，并力推更多措施来抵御中国的影响力，保护自己的工业基础和高科技。