意大利：把欧洲标准带进一带一路

（德国之声中文网）意大利政府计划与中国签订协议，支持"一带一路"倡议，该协议是中国国家主席习近平的政策基石之一。意大利经济发展部官员格拉齐（Michele Geraci）本周对《金融时报》表示，该协议可能在习近平3月22日访问意大利期间正式签署。而此前一天，欧盟28个成员国将在布鲁塞尔举行会议，商讨如何对中国投资采取一致立场。

意大利总理孔蒂(Giuseppe Conte)也在周五夜间(3月8日)表示，这将是“我们国家的一个机遇”。他透露，意中两国将签署的文件只是一份“意向声明”，不会立刻就产生约束力。孔蒂强调，意大利有望为热那亚、塔兰托的海港争取到中国投资。意大利总理还认为，对于欧盟而言，意中两国的这项合作也有望向“一带一路”输入欧洲的金融透明、法治、环境等高标准。

按照计划，孔蒂还将在四月底前往中国，参加“一带一路”论坛峰会。他表示，将与美国就此话题保持持续沟通。

如果意大利政府果真签署协议，支持中国的"一带一路"倡议，这将再次暴露欧盟"团结一致"表面之下的深刻裂痕。而这一切可能恰恰发生在欧盟举行会议，商讨美国压力下如何制定其对华政策的关键时期。

重要性何在？

如果协议签署，意大利将成为第一个正式为"一带一路"背书的七国集团(G7)成员。其他较小的欧盟成员国，比如希腊和葡萄牙此前已经加入一些"一带一路"项目，塞尔维亚等试图加入欧盟的部分东南欧国家也是如此。但是有鉴于好战的罗马政府对于欧盟预算规章嗤之以鼻，如果意大利加入"一带一路"将会标志着欧盟核心成员国的巨大立场转变。

德国曾数次指责北京干涉欧盟事务，尤其针对希腊和匈牙利以及巴尔干西部国家。布鲁塞尔正在推动出台一份欧盟投资审核机制，以对战略关键领域的外来投资加强控制。

"在不了解协议条款的情况下，很难了解意大利加入中国'一带一路'所可能造成的安全隐患"，美国宾州哈利斯堡大学讲师埃弗特米亚德斯（Nicholas Eftimiades）对德国之声表示。"尽管如此，如果协议内容包括授予关键基础设施入口或者5G电信网络，那就会对意大利和欧盟带来严重的安全后果。无论如何，意大利加入'一带一路'会在政治层面分裂及削弱欧盟，并进一步加强了北京'分而治之'的策略，"埃弗特米亚德斯说。

在马来西亚等已经加入"一带一路"的部分国家对该项目能对本国产生收益提出质疑之时，意大利的加入自然会让北京非常欢迎。

"中国试图寻找一个主要发达国家来为'一带一路'背书已经有一段时间。他们现在就得到了这样的背书！不过这都是象征意义的，无法弥补'一带一路'的本质问题，"英国伦敦国王学院中国问题专家布朗（Kerry Brown）对德国之声表示。

在意大利决定是否加入"一带一路"之时，欧盟也正在围绕华为在新一带5G高速网络建设中的角色而展开辩论。

古丝绸之路"再生"

去年10月，意大利政府组成"中国工作组"以求拓展与中国的经贸联系，其任务便包括研究加入"一带一路"的可行性。

中国官方通讯社新华社报道称，中国驻意大利大使李瑞宇表示，"古老的丝绸之路将意大利和中国联系在一起。我们期待工作组能够帮助加强两国在'一带一路'倡议中的合作，并为欧中密切合作做出贡献。"

北京政府旨在通过"一带一路"提供资金建设大量港口、铁路和公路等基础设施，以打通中国与欧洲、非洲和亚洲之间的贸易通道。目标是在欧亚大陆、中东地区和非洲的80多个国家融资进行基础设施建设。一些中亚和东欧国家，以及亚洲、中东和非洲国家都已经通过签署双边协议的方式加入该倡议。

中国人大发言人张业遂本周在全国人大会议期间表示，已有67个国家在去年签署协议加入"一带一路"，使得正式支持该项目的国家和国际机构总数达到152个。

批评声音

反对者指责"一带一路"项目让发展中国家背负巨大债务，得到的经济利益却相当有限。一些批评人士认为中国利用该倡议扩张其军事和政治影响力。

美国白宫国家安全委员会发言人马奇斯（Garrett Marquis）对《金融时报》表示，"我们认为'一带一路'是'中国制造，中国得利'的倡议"。"我们对于意大利政府加入该倡议是否能为意大利民众带来任何实质性经济利益表示怀疑，这也许会最终导致意大利的国际声誉受到长期损害。"

针对马奇斯的发言，中国外交部发言人陆慷反击称："美方人士有关表态非常可笑。意大利作为一个大国和发达经济体，很清楚自身利益所在，也能够独立作出自己的政策判断。"

布鲁塞尔保持警惕

来自中国的投资正日益在布鲁塞尔引发争议。欧盟和西欧国家的外交官长期以来对中国与中东欧国家组成的"16+1集团"心存疑虑，认为这是旨在分裂欧盟的"特洛伊木马"。该集团16个欧洲成员国中，11个是欧盟国家。

一名欧盟发言人周三（3月6日）表示，所有欧盟成员国都需要"确保与欧盟法规和政策保持一致，尊重欧盟在政策贯彻方面的团结一致。" 柏林墨卡托中国问题研究所和美国咨询公司荣鼎集团（Rhodium Group）本周公布的一项研究报告显示，2018年，中国在欧盟的投资连续第二年出现大幅下滑。

中国企业去年在欧盟投资额为173亿欧元，比2017年减少40%。与2016年的历史最高峰372亿欧元更是相去甚远。