 意大利执行COVID-19健康证 华人抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2021

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新闻广角

意大利执行COVID-19健康证 华人抗议

意大利普拉托省一华人社区表示，罗马政府强行执行的COVID-19健康证对该社区造成了不公平的惩罚。该华人社区要求当局对该规则进行灵活的解释。

Italien Coronavirus Hinweisschild Händeschütteln

(德国之声中文网)普拉托省的华人社区是意大利国内规模最大的华人社区之一。华人人口数量达到2.5万。Tuscan市的华人社区伴随着当地的纺织业的发展而逐渐壮大。

今年10月15日以来，意大利政府开始强推在工作场所出示COVID-19健康证(也被称作“绿色通行证”)的防疫措施。健康证上会标明持有者是否已经接种过疫苗或者是新冠病毒感染痊愈者，再或者是否持有病毒检测阴性证明。这一措施在意大利国内多个城市都遭到民众的抵制和抗议。

Tuscan市的华人社区对这一措施也表示不满。因为在这一社区生活的不少华人已经在中国接种了科兴疫苗。但是科兴疫苗并不被绿色通行证认可。

普拉托省拥有人数众多的华人社区。

普拉托省拥有人数众多的华人社区。

普拉托华人社区负责人Luca Zhou Long致函托斯卡纳大区议长贾尼（Eugenio Giani），请他帮助很多华人解决“官僚主义”影响上班的问题。

本周二（10月19日），Luca Zhou Long将这封写给大区议长贾尼的信对外公开。他在信中写道：“很显然，目前的情况给生产造成很大的困难。不是因为人们没有接种疫苗，而是无法获得通行证。”

目前意大利COVID-19健康证承认的疫苗种类包括：辉瑞/BionTech，莫德纳，强生和阿斯利康。而且意大利总理德拉吉本人也表达过对科兴疫苗的怀疑。

他曾在今年6月说过：“中国的疫苗……已经表明（效力）并不充分。”

无论是意大利政府还是托斯卡纳大区都尚未对普拉托华人社区的这封陈情书做出回应。

国土被意大利包围的圣马力诺批准使用俄罗斯卫星V疫苗。罗马政府本周裁定，到12月31日前，接种过俄罗斯疫苗在意大利工作的圣马力诺公民无需持有绿色通行证。现在普拉托华人社区也希望能够享有同样的待遇。

(路透社)

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