 意大利扣留德国民间救援船只  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2021

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时政风云

意大利扣留德国民间救援船只 

意大利海岸警卫队将德国民间救援船只 "海上观察3号"扣留于西西里岛奥古斯塔港，理由是该船超载及其它安全隐患。

Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3

二月底，“海上观察3号”在地中海

（德国之声中文网）民间救援组织“海上观察3号”（Sea Watch 3）通报说，意大利海岸警卫队上周日（3月21日）对该船做安全检查后，指责船只超载：按船员人数配备，该船最多只能载运20人，但船上现有350多人。

救援人员们并被指控给奥古斯塔港水域和码头带来油污染。当局还称，在对该船进行港口检查时，发现该船的消防和环保措施严重不足。

本月初，“海上观察3号”曾在利比亚沿海营救起363名遇险船民，驶入西西里岛奥古斯塔港。

Symbolbild I Flüchtlinge auf dem Mittelmeer

海上观察3号的快艇在地中海搭救超载的难民船（资料图片）

“纯属刁难”

“海上观察3号” 称，意大利当局的行为纯属“刁难”，表示将就扣留该船行为告上法庭。这是在被迫中断几个月后，该船的首次救助行动。去年6月，在实施了一次救援行动后，该船一度在意大利被扣。

意大利检查人员已多次在港口扣留救援船只，理由多为“安全缺陷”及其它违规行为。相关援助组织认为，这纯属刁难，旨在阻碍船只在地中海的救援行动。

横跨地中海的海路被认为是通往欧洲的最重要移民路线之一。根据国际移民组织（IOM）的统计，自2015年年初以来，已有近53万人经由该海路抵达意大利，其中包括今年年初以来的约6000人。

北非和西西里岛之间的海上通道也是最危险的路线之一。据国际移民组织统计，仅1月份以来，就有200多移民在前往意大利或马耳他的途中在地中海溺水或失踪。

观看视频 02:33

海上难民救援志愿者

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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