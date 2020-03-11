意大利：感谢中国 吐槽欧洲

（德国之声中文网）处于新型冠状病毒疫情紧急状态的意大利从中国得到了亟需的口罩和心肺呼吸机。中国自己也受到新冠病毒疫情的严重打击。周四（3月12日）深夜，载有30吨口罩、心肺呼吸机等医疗援助物资的一架中国货机降落在罗马机场，一个中国专家小组也同机抵达。意大利红十字会负责人罗卡（Francesco Rocca）作了相关通报。

意大利外长迪马约（Luigi Di Maio）还在半夜时分在脸书上公布一段视频，对中方的这一"团结"行为致谢。

迪马约还暗示，欧洲国家没有表示出同等的协助意愿。德国和法国上周对欧委会示意，无意出口口罩一类安全防护品。

他尤其吐槽欧洲央行。该行周四的声明无助于阻止股市崩盘，亦受到法国总统马克龙的批评。迪马约说，央行本应示意帮助我们，但它不仅未作出这样的表示，不提供帮助，反而引发了意大利共和国历史上最大的股市崩盘。

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意大利是欧洲遭受新冠病毒疫情侵袭最重的国家。该国北部的医院已不堪重负。罗马曾向外国求助。德、法等国却中止了口罩的出口。

迪马约外长说，北京还派遣了医生和冠状病毒专家，向意大利人提供支持。他在视频中指点了一段图像，显示一批物资在机场下卸。据通讯社的报道，这架中国货机从上海运来了数十台心肺呼吸机和数千只口罩，由中国红十字会发送。迪马约外长说，"我们不孤单。世上还有愿意帮助意大利的人"。他称，其它国家也表达了提供支持的意愿。

截至本周四，意大利国内感染人数骤升至1.5万人以上，1000多人丧生。意大利政府一直强调在冠状病毒危机中欧盟内部合作的重要性。

凝炼/叶宣（德新社，路透社）