意大利恶劣天气已造成30余人丧生

（德国之声中文网）意大利当局周日表示，遇难9人中包括3名儿童，年龄分别为1岁、3岁和15岁。他们被淹没的房屋位于卡斯特达恰市（Casteldaccia)一条洪水泛滥的小河旁。当地救援表示，这家人有三名成员得以死里逃生。

意大利安莎通讯社报道，卡斯特达恰市长迪雅辛托（Giovanni Di Giacinto）称这是一场巨大的悲剧。

巴勒莫附近发现的车辆

此外，救援人员还在维卡里（Vicari)附近一辆汽车中发现一名男子的尸体。在西西里南面的阿格里真托地区（Agrigente)，也有两人被困在洪水淹没的汽车中遇难。西西里首府巴勒莫（Palermo)至少有两人失踪。

鉴于许多地区被洪水淹没，西西里岛当局关闭了许多道路、公园和地下通道，学校也停止上课。

过去一周，在包括威尼斯在内的意大利北部，接连不断的暴雨已经至少导致20人丧生，大片地区受灾。

被洪水淹没的意大利北部

上周五，一名62岁的德国女性在撒丁岛附近的圣彼得岛遭雷电击中身亡。当时她正和丈夫及儿子在户外行走。

意大利内政部长萨维尼(Matteo Salvini)在空中视察阿尔卑斯山区小镇贝鲁诺（Belluno）后在推特上发布了灾区照片。热那亚附近著名的旅游胜地波托菲诺（Protofio）主要街道被毁，只能通过海路到达。多罗米蒂山区(Dolomiti)大片树木被刮倒，横七竖八躺在地上。威尼托大区（Veneto）政府主席扎亚（Luca Zaia)说，数千公顷森林被夷为平地，就像地震后一般。

意大利民防局表示，这是意大利过去50、60年遭遇的最恶劣的天气之一。

热那亚附近港湾

乐然／文山（法新社）