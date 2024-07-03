意大利总理梅洛尼将访华：既要又要的平衡之旅

意大利总理梅洛尼曾以对华政策强硬派的形象引人注目，其当选后意大利便退出习近平大力推动的“一带一路“。她7月底前往中国访问，究竟会带着怎样的“愿望清单”，而习近平又是否能让她满意？

（德国之声中文网）意大利媒体报道称，上任以来以讲话直率和行事有手段著称的总理梅洛尼预计七月底将率领政商代表团访华，成为中共三中全会后首位访华的西方大国领导人。

这位上台不久就高调取消与中国的一带一路意向书，接着又派遣海军军舰前往印太地区参与明显针对中国的维护"自由航行权"行动的意大利总理，此次访华据称是"希望改善双边关系，促进商贸往来"，让不少人感到费解。

意大利商业与制造业部长打前站

据意大利新闻网Agenzia Nova 7月2日报道称，意大利商业与制造业部长乌尔索（Adolfo Urso）4日飞抵北京开始为期两天正式访问，这是自2023年12月意大利退出一带一路协议之后意大利政府部长首次访问中国。

新闻稿称，此次访问目的是"促进意中关系的平衡，为两国开拓工业合作的新路径奠定基础"。一位负责商贸制造的部长在欧洲对中国电动汽车开始征收临时关税的敏感时刻访华，除了为总理梅洛尼访华打前站之外，被普遍认为将重点与中方讨论双方关注的"绿色技术"和"电动汽车领域"的工业合作关系。

据透露，在两天访问时间里，乌尔索将与中国工业和信息化部部长金壮龙会面，并与重要的工业参与者举行多次会议，包括中国城市工业集团总裁顾一峰；奇瑞汽车公司总裁尹同月；明阳总裁张传伟；潍柴总裁谭旭光和江淮公司的负责人。

据介绍，在诸多意大利新政府要员中，乌尔索对中国非常了解。他自2001年起就多次访问中国，致力于推动意中商贸往来。本届政府上任以来，他已与北京市委书记、中央政治局委员殷力进行过"成功双边会晤"，并多次会见中国驻意大利大使贾启德。近月来，这位部长还在罗马接待了数十家中国公司，包括奇瑞、东风汽车、慈工。在此前的政府职务中，乌尔索曾多次与意大利公司一起访问中国，并多次与北京政府代表会面，自2001年中国加入世界贸易组织（WTO）以来，他经常访问意大利并出席许多国际峰会。

意大利总理梅洛尼上台后不久便宣布退出“一带一路” 图像来源: AFP via Getty Images

意大利的既要又要

意大利著名汉学家、前任驻华使馆文化参赞郗仕（（Francesco Sisci））在接受德国之声采访时分析认为，改善两国关系，加强商贸往来，并找到一个新的平衡，无疑是这次梅洛尼总理访华的主要目的。

郗什说，意大利与欧洲盟国德国和法国类似，尽管在俄罗斯入侵乌克兰以及贸易赤字和知识产权等问题上对中国有很多不满，但还都继续希望能在双边关系中找到一个既要也要的平衡点--一方面希望北京能理解意大利作为北约成员国和欧盟成员国在乌克兰战争以及台海和平问题上必须拥有的基本立场和应尽义务，另外一方面也会在退出一带一路之后争取改善双边贸易环境，力争吸引中国投资和增进贸易，减少贸易赤字，特别是促进和保障意大利葡萄酒和农副产品的出口等事宜。

他举例说，法国总统马克龙在接待习近平访问时也有类似做法--一方面请出对华态度强硬的冯德莱恩作陪，在公众和舆论界摆出一副姿态，但是实际谈判的主要内容还是商贸关系问题。

据分析，敲定中国东风等汽车企业是否能投资意大利，收购当地老汽车品牌，以便最终促成中国电动车开始在意大利生产制造可能是这次访问中双方可能希望达成的一个协议项目。另外，意大利也希望能在葡萄酒和农产品出口中国关税等问题上与中方达成一些妥协。

主要分歧与期待

梅洛尼总理此次访华可能遇到的敏感话题不少：诸如向中国解释意大利为何必须退出一带一路，如何解释作为北约和欧盟成员国应尽的巡航义务，试图说服北京不要继续支持俄罗斯在乌克兰的战争，以及试图说服北京继续推进双边商贸关系。

中国问题专家郗仕表示，作为两个历史悠久国家的领导人，意大利和中国的政客基于各自文化的沉淀与底蕴，一般处事都有留有余地的特征。他说，意大利人感性上对中国有好感，但是理性上，作为北约和欧盟成员国，看着近年来的一系列国际事件--特别是乌克兰战争，使得意大利难以旁若无睹、置身事外。

郗仕分析认为，北京或许觉得在乌克兰战争中支持俄罗斯增加了与美国对抗的筹码，但其实此举也直接伤害到欧洲的直接利益，成为中欧关系恶化的一大主要原因，从而迫使原本还希望尽量在美国与中国之间中立的欧盟国家被迫选边站队。他说，这个问题不解决，中欧关系中长期是"双输"，而梅洛尼此行肯定会把意大利和欧盟的想法向北京再次坦直诠释。

郗仕补充说，其实透过习近平在他今年5月的欧洲之行中应该可以感觉到，尽管法国、德国等欧盟大国还在美国与中国对抗中持有一定的观望态度，但是由于乌克兰战争等原则问题因素的影响，欧盟正逐渐向美国立场靠拢是不争的事实。

当问到美国和欧盟关税制裁中国电池和电动车的敏感时刻，意大利吸引中国投资设厂的案例时，郗仕认为其实这个问题很复杂，"恶魔藏在细节里"。意大利去年对华贸易逆差约400亿欧元。对于意大利这个年GDP超过2万亿欧元的中型经济体来说，这些钱说多也多，说不多也不多。中方最后会在哪些细节上让步，将最终决定意大利与中国在这方面合作的成败。

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