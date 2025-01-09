意大利总理梅洛尼将出席特朗普就职典礼

（德国之声中文网）意大利右翼总理梅洛尼计划出席1月20日特朗普的就职典礼。梅洛尼证实，受到特朗普的亲自邀请。她说，如果时间允许，将前往华盛顿。“我将很高兴出席。”

在欧洲政府首脑中，梅洛尼被视为与特朗普阵营的关系最为紧密。这位右翼政党意大利兄弟党主席刚刚于周末前往特朗普位于佛罗里达的海湖庄园，进行了短暂的拜访。

周四（1月9日），梅洛尼在记者会上称，与特朗普的关系“十分牢固”。她表示，自己与即将离任的美国总统拜登也有很好的关系。她说，两位保守派领导人之间的认同度越高，对意大利以及欧洲都将加分。

对特朗普巴拿马运河及格陵兰言论不予批评

与此同时，梅洛尼也为特朗普关于格陵兰和巴拿马运河的言论作出辩护。梅洛尼表示，她认为可以排除美国会在未来数年内使用暴力兼并领土。

有鉴于中国和俄罗斯的影响力，她补充说，特朗普的言论“更多是针对一些其它的重要的全球行动方，而不是针对（巴拿马和格陵兰）这些国家。”

梅洛尼称，特朗普的言论是“一种有力的方式，表达美国不会坐视其它全球重要的行动方在对于美国有战略利益的领域采取行动”。

此前，德国总理肖尔茨周三对特朗普的言论回应称，国际边界不容通过暴力改变。法国政府则称特朗普的表态是“一种帝国主义”。

梅洛尼称，她与特朗普“关系牢固” 图像来源: Filippo Attili/Palazzo Chigi press office/AFP

否认与马斯克亲自谈SpaceX协议

与此同时，梅洛尼否认与马斯克的美国SpaceX公司谈及签署网络安全协议。“我从未亲自与马斯克谈及这些事情”，梅洛尼周四在罗马向媒体表示。

梅洛尼同时表示，SpaceX的确向其政府介绍了相关技术，以实现“在国家、特别是全球层面进行安全的通讯”。她说，对她的政府而言，重要的是，“确保与我们的外交使节以及例如与我们在海外的驻军进行安全的通讯”。

梅洛尼访问特朗普后，意大利媒体曾报道，梅洛尼政府与SpaceX已进入谈判的“进深阶段”，并称协议价值15亿欧元。

与特朗普关系密切的马斯克周一在其X平台写道，愿意为意大利提供最安全、最先进的通讯技术。

（德新社、法新社）

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