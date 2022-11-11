 意大利总理梅洛尼与习近平会面 获邀访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2022

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时政风云

意大利总理梅洛尼与习近平会面 获邀访华

意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。

习近平与意大利新任总理梅洛尼11月16日举行首次正式会晤

习近平与意大利新任总理梅洛尼11月16日举行首次正式会晤

（德国之声中文网）意大利新任总理梅洛尼11月16日在印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会上与中国国家主席习近平举行会晤。这是两人的首次会面。

据法新社报道，意大利政府11月16日晚间发布声明说，梅洛尼在会晤中重申罗马旨在推动"共同经济利益"，并将增加意大利对中国的商品出口。两人也谈论欧盟与中国的关系，"希望能恢复双边关系"。梅洛尼也强调重启所有沟通渠道的重要性，包括人权议题。

习近平在会面结束时邀请梅洛尼访华，梅洛尼接受了邀请。据意大利媒体报道，两人进行了一小时的会谈。

意大利新任总理梅洛尼和中国国家主席习近平11月15日在巴厘岛G20峰会上

意大利新任总理梅洛尼和中国国家主席习近平11月15日在巴厘岛G20峰会上

中国官媒新华社发布消息称，"习近平强调，希望双方用好中意政府委员会和各领域对话机制，挖掘高端制造、清洁能源、航空航天和第三方市场等领域合作增长点。中方坚持高水平对外开放，愿进口更多意大利优质产品，欢迎意大利担任2023年中国国际消费品博览会主宾国。"

第三届中国国际消费品博览会计划于2023年4月中旬在海南海口举办。

新华社消息还称，习近平强调，"当前形势下，推动中欧关系行稳致远具有重要意义。希望意方为欧盟坚持奉行独立自主的积极对华政策发挥重要作用"；梅洛尼表示，"意方不赞同阵营对抗，认为各国应该尊重彼此差异和分歧，加强团结，致力于对话交流，增进相互了解"。

一系列双边会晤

远离国际舞台近三年后，习近平在巴厘岛20国集团峰会期间，与一众外国政要举行了一系列双边会晤。参加G20峰会是习近平自新冠大流行暴发以来第二次出访海外。他本周一与美国总统拜登的会晤结果超过预期。习近平还会见了澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、法国总统马克龙、韩国总统尹锡悦、南非总统拉马福萨和印尼总统佐科。

拜习同框! 两人见面说了什么

北京和堪培拉过去几年关系紧张。阿尔巴尼斯今年5月就任澳大利亚新一任总理后，中国官媒《环球时报》发表社论称，中方欢迎澳大利亚新政府推动中澳关系重返正轨。习近平与阿尔巴尼斯11月15日的会晤是中澳两国领导人自2016年来的首次正式双边会晤。据路透社报道，阿尔巴尼斯称，他与习近平在会面时讨论了贸易、领事和人权，提出了中国对澳大利亚商品征收关税和禁令的问题。新华社报道指，习近平在会面时说，中澳之间从来没有根本利害冲突，中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿，双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。

英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）原定周三11月16日与习近平会晤，但在最后时刻，会面却因"日程安排"临时取消。唐宁街10号表示，部分原因是由于导弹落入波兰境内的事件，G7领导人需临时举行紧急会议。苏纳克近日表示，中国带来的挑战是系统性的，长期的，与我们的价值观有根本差异。

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