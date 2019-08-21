意大利总理孔特：由生手到国务活动家

（德国之声中文网）在8月底的法国比亚里茨G7峰会期间，法学教授孔特还曾预期，他15个月前才开始的作为政治家的第二个生涯又可能结束了。在回答相关提问时，他嗫嚅道："我不会再来啦。"其时，在罗马，政府危机全面爆发。孔特虽亲近、但并不隶属的五星运动正极力设法与民主党人结成此前咸被认为不可能的执政联盟。孔特多次与民主党主席津加雷蒂（Zingaretti）通电话，试着说服他，同意加盟由孔特续任总理的新届政府。

这位法学出身的律师举止沉稳，论点务实，给人留下深刻印象。据说，他同意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）也十分相投。意大利人喜欢这个来自阿普利亚（Apulien）的55岁政坛新手。民调结果显示，孔特的选民支持率为58%，是国家总统马塔雷拉之后的第二位最受欢迎的政界人士。意大利评论家们指出，与民粹主义色彩浓厚的大嘴萨尔维尼（Matteo Salvini，北方联盟 ）和迪马约（Luigi Di Maio，五星运动）不同，自称"人民律师"的孔特给人以理智、平静、成熟之感。从2018年6月起，孔特是民粹主义政府的面孔，但更多地是以政府公证人而非"部长会议主席"的面貌示人。

"吾非木偶"

人们曾嘲讽他是萨尔维尼和迪马约这两名副总理的"代表"。然而， 在今年2月的斯特拉斯堡欧盟议会会议期间，孔特予以反驳，对批评者们表示，"吾非木偶，我代表我的人民"。然而， 在国内，他却令人瞩目地缄默有加。人们常有这样的印象：真正的总理乃是那个总是处于选战模式中的内政部长、北方联盟头目萨尔维尼。孔特让这位极端右翼的部长自由行动，封锁港口、瘫痪欧盟移民政策。孔特本人亦指责欧盟"伪善"。在各次欧盟峰会上，他絮絮叨叨，抱怨意大利受不公平对待，让各国元首和政府首脑们好不耐烦。

及至他的首届政府失败，孔特才自我解放。在辞职讲话中，孔特激烈批评就坐在旁边的内政部长萨尔维尼，指责他在移民政策上"无法无天"，"不负责任"，因为，经济不稳的意大利需要有一个稳定的政府--当然，再要改变什么，此时已然晚矣。意大利《晚邮报》注意到，随后，发生了令人惊讶的事情。几乎是从零开始，短短数天内，潇洒的律师孔特便与民主党领袖津加雷蒂建立起了一种关系，并说服他，尝试与五星运动联合执政。

轻松转身

突然间魅力四射的孔特了无踌躇，一下子便从一种极端右翼的政策转向了左翼联盟。五星运动创始人、谐星格里罗（Beppe Grillo）经由博客首肯了这一新联盟。他写道：新执政联盟将是"一个没有政治家的政府"。律师孔特这样解释格里罗的指示：他这个"非政治家"将是意大利政治步入新阶段的保障。

过去数月里，孔特已逐步收回了对欧盟的怀疑言论。经由与欧盟委员会、德国总理默克尔、法国总统马克龙的会晤，孔特成功阻止了欧盟对债台高筑的成员国意大利启动惩罚程序。他明白，这条路，他必须继续走下去。他并已宣布，"下届政府的最重要项目会是2020财政预算"，该预算应使意大利重返增长之途，带来就业和投资。

潇洒且具亲和力

美好形象

这是对民粹主义政府迄今实施的财政支出政策的修正，而他自己曾是该政府的负责人。几天来，孔特成功地与迄今的自己潇洒地保持了距离。即使是颇为挑剔的金融市场也对孔特有了某种信任。在他再度获得组阁权后，意大利国债成本降至有可能创记录的低点。

美国总统特朗普也对孔特不乏溢美之词，称他是意大利当前最合适的领导人。孔特本人则乐于讲述这么一个故事，说明他很容易就赢得了特朗普的信任："有一天特朗普君问我，我从哪儿弄来的如此雅致的西装。我向他推荐了我的那波勒斯裁缝保罗·迪法比奥（Paolo Di Fabio）。从此，我俩之间就有了良好关系。"

在欧盟同事们眼里，孔特与俄罗斯总统普京之间也建立了可疑的良好关系。今年7月，普京对罗马作国事访问。孔特对普京说，欧盟因俄罗斯吞并克里米亚而实施制裁让他"悲哀"。此其时，孔特完全按照左、右翼民粹主义者的旨意致力于终止制裁，但在相关问题上未敢在布鲁塞尔使用否决权。

"孔特2.0"政府会实施何种政策，尚不清楚。孔特会圆滑处事。