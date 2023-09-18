意大利总理呼吁动用海军阻止难民潮

（德国之声中文网）意大利总理梅洛尼向欧委会主席冯德莱恩求救，后者予以回应。二人周末前往意大利兰佩杜萨岛。上周，约8000名难民从突尼斯抵达这里。梅洛尼说，意大利今年以来面临的难民潮压力已经无法承受。这位极右翼政界人士曾在选战中承诺终结难民潮。如今，兰佩杜萨岛混乱的局面增加了她的压力。而这并非今年第一次紧急情况：4月就曾在单单一个周末有约2000名难民抵达兰佩杜萨。

意大利红十字会和兰佩杜萨市政部门正努力为难民提供某种程度的照顾。警察尝试维持秩序，海岸警卫队和当地政府则用轮渡将难民转运到西西里岛和本土。8000名难民中约一半得以离开距离突尼斯海岸仅140公里的兰佩杜萨岛。

多年来，意大利从欧盟获得人员和资金援助，以维持难民接收营以及登记点（又称热点）的运作。

欧盟海军使命？

梅洛尼周五晚间发布视频，呼吁欧盟转变政策路线。6月的欧盟峰会上，梅洛尼就曾表示，最好的解决方案就是让难民潮彻底停止。她希望在欧盟的协助下，阻止突尼斯船只靠岸。但是，这违反国际海洋法。因为突尼斯海岸前的12海里区域是该国的管辖区域，无论是意大利还是欧盟船只都不得在此执行任务。而在12海里以外的国际公海，只要难民船具有航行能力，欧盟海军舰只就无权予以干预。

而且，意大利也很难长期阻止船只在其港口停靠。不过，意大利有关部门有权以安全为由暂时拒绝具有航行能力的船只驶入港口，并要求其前往其它港口。对于营救船只搭救的海上难民，意大利政府则必须为其指明一个更安全的港口，这些港口可能位置较远，比如可以是在意大利北部。自年初以来，意大利政府试图以这种方式加大私人营救船只的活动难度。

但实际上，这些举措对于难民潮规模鲜有影响，因为据海岸警卫队信息，约九成难民是自行抵达意大利港口或港口以外的陆地。今年头八个月，据称有约12万难民抵达意大利。

在意大利的领导下，近些年来也有与欧盟的联合海军使命。至于梅洛尼的设想是怎样的，尚不清楚。

二人视察兰佩杜萨岛情况

与突尼斯的协议

今年7月，冯德莱恩、梅洛尼与荷兰首相吕特曾访问突尼斯。该国是乘船前往欧洲的难民的主要中转国。三人之后宣布，与突尼斯总统达成一项约定。突尼斯获得约10亿欧元的经济援助，为此，该国将阻止难民继续前往欧洲。然而，如何实现这一目标却不清楚，特别是突尼斯总统赛义德此前宣布，该国不会成为欧盟的难民营。

梅洛尼还呼吁欧盟尽快落实所谓难民协定。这预计也会获得冯德莱恩的支持。不过，欧盟各国内政部长尚未能就该协定的最后细节达成一致。

倘若该协定在一两年内生效，那将对一定数量的难民实行快速程序和快速遣返。此外，在成员国之间分配难民在原则上也将成为可能。但是，梅洛尼要求彻底阻止难民潮，却不是该协定的内容。此外，波兰和匈牙利的右翼民族主义政府也坚决反对该协定。

梅洛尼称，该国内阁周一将推出"非常措施"，这可能包括延长遣返拘留以及动用军队在本土运作难民接收营。抵达意大利的难民多数会继续前往北部国家，如法国、奥地利、德国和英国。根据欧盟法律，负责对其登记和可能的难民审批程序的国家本应是意大利，因为所谓"都柏林规则"规定，难民入境欧盟的第一个国家对此负责。这一规则已有30年历史，受到意大利的质疑，但迄今尚未修改，因为修改需要所有欧盟国家一致同意。而不处在欧盟外部边界以及难民路线上的国家则多数拒绝修改该规则。

兰佩杜萨岛难民营人满为患

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