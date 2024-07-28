意大利总理上任后首次访华 目标“重启”与中国的合作

意大利总理梅洛尼开启对中国为期5天的访问。这是她上任后首次访华。去年12月，意大利宣布推出“一带一路”倡议。媒体报道称，梅洛尼正试图重塑与中国的关系并希望能吸引更多来自中国的投资刺激意大利疲软经济的增长。

（德国之声中文网）据意大利安莎社报道，上任后首次访华的意大利总理梅洛尼表示要“重启”与中国的合作。她在北京访问期间，意中两国签署了一项为期三年的行动计划。



对中国展开为期5天访问的梅洛尼正试图重塑与中国的关系。目前对欧盟和中国之间爆发贸易战的担忧与吸引中国在汽车制造业和其他领域的投资兴趣交织在一起。



“我们当然有很多工作要做，我相信这些工作在全球层面，在如此复杂的阶段是有用的，在多边层面也非常重要。”梅洛尼在与中国国务院总理李强举行会晤时率先表示。



梅洛尼于周六（7月27日）抵达北京。去年9月，她曾在印度新德里举行的G20峰会上与中国国务院总理李克强举行过会晤。



路透社指出，梅洛尼将中国投资视为刺激意大利疲软经济增长的一种动能。访华期间，她还将与中国国家主席习近平和政治绝排名第三位的全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际举行会晤。



中国国务院总理李强周日（7月28日）在会见梅洛尼之后，向意大利和中国商界领袖发表讲话时表示，中国推动经济升级将增加对高质量产品的需求，扩大两国企业之间的合作机会。



他承诺进一步开放中国市场，确保外国企业获得与中国企业同等待遇，创造透明、可预期的营商环境，以回应在世界第二大经济体经营的企业经常发出的抱怨。



李强表示：“同时，我们希望意方与中方共同努力，为在意大利开展业务的中国企业提供更加公平、公正、非歧视的营商环境。”



意大利在中国的外国直接投资存量为150亿欧元，活跃的意大利企业超过1600家，尤其是在纺织、机械工程、制药、能源和重工业领域。



路透社报道称，预计梅洛尼还将与中方官员谈及中国产能过剩的问题，以及中国在乌克兰战争中对俄罗斯提供的经济支持。



去年12月，意大利退出了中国的“一带一路”倡议。但意大利政府同时强调，尽管退出“一带一路”，意大利仍希望与中国保持良好关系。



美联社表示，“一带一路”倡议是中国国家领导人习近平提出的一项标志性政策，旨在在世界各地建设电力和交通基础设施，以刺激全球贸易，同时深化中国与其它国家的关系。



意大利于2019年决定加入该倡议，这似乎是中国在政治上取得的一大成功，意大利的加入让中国得以进入西欧，并在当时与美国激烈的贸易战中获得了象征性的推动力。而且意大利是唯一一个加入“一带一路”的G7国家。



不过意大利方面近年来表示，承诺的经济利益并未实现，而且“一带一路”成员国身份让其与其它西欧国家和美国产生了摩擦。

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意大利仍然热衷于与中国建立稳固的经济关系。 图像来源: Pedro Pardo/AFP

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尽管如此，意大利仍然热衷于与中国建立稳固的经济关系。意大利Stellantis集团今年5月宣布，与中国电动车初创公司零跑汽车（Leapmotor）成立合资企业，在欧洲销售电动汽车。



电动汽车已成为中欧贸易紧张关系加剧的象征，欧盟于7月初宣布对中国制造的电动汽车加征高达37.6%的临时关税。目前双方仍在进行谈判，试图在11月初的最后期限前解决这一争端。

（美联社、路透社）

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