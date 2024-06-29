意大利强化与日本军事合作 派遣航母将参加联合军演

罗马正将其旗舰航空母舰部署至印太地区，与日本海军进行联合军演。意大利还与日本和英国合作研发新一代战斗机。

（德国之声中文网）意大利航空母舰“加富尔号”(Cavour)将于8月访问日本，并与日本自卫队一同参与军事演习。罗马成为最后一个与东京加强政治和防务关系的欧洲国家政府。

本周，意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）在罗马宣布了这艘27100吨级旗舰的部署消息。

据共同社报道，克罗塞托还证实，航母上多达10架先进F-35B隐形战斗机将参与演习，以“确保印太地区的稳定”。

德国、法国和西班牙的空军分队也计划在7月参加在日本举行的多国演习。

利益趋同

意大利总理梅洛尼6月中旬在意大利南部普利亚主持七国集团领导人峰会期间，似乎巩固了罗马与东京之间的密切关系。

据报道，梅洛尼在峰会期间与日本首相岸田文雄进行了一对一会谈。岸田文雄在会谈期间强调了多国合作以确保印太地区和平与稳定的必要性。

威尼斯卡福斯卡里大学日本研究助理教授扎帕（Marco Zappa）指出：“即便在不久前，意大利和日本似乎在外交视野和战略利益上大相径庭，意大利更关注中东和北非。”

他对德国之声表示，现在我们看到这种趋同，因为过去几年意大利和中国的关系变得冷淡。

意大利是唯一一个与中国签署“一带一路”倡议的主要西方经济体。但梅洛尼政府在去年12月宣布退出一带一路，此举可能激怒了中国。

意大利总理梅洛尼在G7峰会上讲话 图像来源: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

扎帕表示，自此之后的几个月里，意大利与美国及其他北约盟国的关系显著加强，并不令人意外。

同样的，日本与北约也更加密切合作。

俄罗斯对乌克兰的侵略战争促使东京加强与欧洲国家的合作，并进一步解除自我对军队的限制，扩大对陷入战争国家提供军事支持。

扎帕表示，通过这些港口访问和联合训练，这种“象征性立场”将常态化。

避免激怒中国

但扎帕认为，在“加富尔号”部署到该地区期间，罗马不会冒险激怒中国；该艘航母将避开南中国海的争议水域，其中许多已被北京控制并加固。

此外，“加富尔号”极不可能通过台湾海峡，因为这样做将极具挑衅性。

天普大学东京校区亚洲研究主任金斯顿（Jeff Kingston）表示，意大利派遣一艘军舰的象征意义居多。但他补充说，岸田文雄将对他为日本建立更深入、更广泛的安全关系感到欣喜。

金斯顿对德国之声表示：“岸田文雄一直与北约保持密切联系，并希望表明日本正竭尽所能支持乌克兰，以便在台海危机发生时，欧洲国家也能给予相应支持。”

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对日本而言，防务与安全紧密交织的一个关键因素是联合开发武器系统，而不是像过去那样主要购买美国装备。

日本、意大利和英国正合作开发下一代战斗机。日本防卫大臣木原稔在去年12月14日签署协议后表示，这一合作“将整合日本、英国和意大利的最佳技术，以加强威慑力，应对二战以来最具挑战性和最复杂的安全环境”。

武器采购的转折点

扎帕形容该项目是“日本采购史上的重大转折”，同样也是意大利国防部门拓展和开发新市场的重要契机。

他补充说，与日本不断发展的关系，并未在意大利国内引起任何担忧。

“针对与日本的关系并没有政治或公共讨论，但在意大利人印象中，日本很美，而且是一个良好的全球盟友。”

扎帕指出，对日本来说，增进与意大利等欧洲国家的防务关系，有助于减少对美国的依赖。

“我认为日本正急于为特朗普可能的第二次任期做准备。这（特朗普的当选）可能带来又四年的不确定性，因此东京正以新伙伴关系来对冲这一风险。”



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