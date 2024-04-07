意大利将赶超德国 成为欧洲经济强国？

（德国之声中文网）孔杰多（Mauro Congedo）是一名建筑师，今年50岁。25年来，他一直与父亲和兄弟一起，在萨伦托（Salento）半岛从事建筑翻新工作。萨伦托是位于意大利东南部的一个半岛。如果说意大利整个国家是一个靴子的形状，萨伦托就位于靴子的鞋跟处。

就是这样一个地理位置相当偏远的地区，孔杰多翻新的公寓和房屋突然间迎来了来自德国和英国的买家。

“情况又开始好转了，”孔杰多说道。疫情期间，业务几乎陷入停滞。而疫情后的复苏景象却得用“疯狂”来形容。



建筑师孔杰多在拥有狭长海岸线的萨伦托半岛工作

意大利从“问题学生”变成“尖子生”

在疫情爆发之前的几年里，罗马政府已习惯于公布令人沮丧的增长预测和糟糕的债务排名，但如今，意大利正迅速成为欧洲的增长引擎。

意大利经济在上一季度增长了0.6%，而同一时期德国经济萎缩了0.3%。此外，这个欧洲第三大经济体的其他数据也令人印象深刻。

“意大利经济自2019年以来增长了3.8%，”德国商业银行首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）告诉德国之声：“这个增长率是法国的两倍，是德国的五倍。”

在德国，前景确实看起来黯淡。经济合作与发展组织（OECD）预测，今年德国经济的增长率为0.3%。而德国权威专家预测增长率仅为0.1%。根据OECD的数据，意大利经济预计今年将增长0.7%。

意大利股市也得益于乐观的投资情绪。由40家大公司组成的富时MIB基准指数去年上涨了约28%，超过了其他任何欧洲股指，并且仍在保持上涨趋势。

意大利经济增长主要基于新增债务

但情况并非从一开始就如此令人鼓舞。梅洛尼于2022年10月当选总理时，经济学家最初的反应相当谨慎。竞选期间，梅洛尼及其所在党意大利兄弟党（Brothers of Italy）宣扬民粹主义经济路线——“意大利制造”（Made in Italy），煽动反移民情绪，且并未明确与俄罗斯保持距离。

梅洛尼当选后，德国《明星》周刊（Stern）将其描述为“欧洲最危险的女人”。

但就经济政策而言，梅洛尼到目前为止在很大程度上仍然沿用了其前任德拉吉（Mario Draghi）的政策路线。至少在债券市场上，该政策对意大利而言是成功的。意大利借款利率已恢复到梅洛尼上任前的水平。

目前梅洛尼领导的意大利的经济状况比肖尔茨领导的德国要好

在今年早些时候的一次新闻发布会上，梅洛尼试图将经济复苏归功于自己。 她坚称，过去政治上缺乏稳定性是导致经济放缓的原因。

但是，经济增长有多少可以归功于梅洛尼呢？

德国商业银行经济学家克莱默表示：“并不多。强劲的经济增长可以归因为意大利宽松的财政政策。”这意味着意大利的增长主要依赖于新增债务。疫情前，意大利政府的新债务占国内生产总值（GDP）的1.5%，但近年来急剧上升，2023年上半年占国内生产总值的8.3%。

意大利整体债务规模也在增长。今年1月，欧盟委员会估计，今年意大利的债务占国内生产总值的比例将超过140%，并将在2025年继续上升。相比之下，德国的负债比率为66%，法国的负债比率几乎达到100%。

巨额国家补贴用于建筑翻新改造

为提振经济，自2020年底以来，意大利政府开始为各类房屋翻新提供资金支持。支持力度从50%至更多，视翻新措施而定。其中最受欢迎的是所谓的“超级补贴110”（Superbonus 110）用于奖励对房屋进行节能改造。任何翻新房屋或公寓以提高能源效率的业主都可以获得全部费用减免，在此基础上通过减免税收再获10%的退款。

经济学家、意大利专家克莱默表示：“可以想见建筑行业投资出现了暴增。”“ 我们所看到的强劲增长的三分之二都可以归功于这种效应。”

建筑师孔杰多对“超级补贴110”计划并不是特别热衷。因为一切都变得更贵了。除了通货膨胀的因素外，该计划推高了材料和人工成本。“如果国家支付一切费用，那么人们就不会在乎花费了多少，”孔杰多说道。此外，没有人监管价格。来自那不勒斯、巴里和省会莱切的建筑公司多次要求他将费用上调。孔杰多表示：“他们希望我收取两倍的费用。我没有这样做。这感觉像是在偷窃。”

他认为向建筑节能翻新提供奖励和补贴总体来说是一件好事。但是，业主也应该承担部分成本，而不是从政府那里获得全部补贴。此外，孔杰多对梅洛尼的评价也不是很高。他认为梅洛尼唯一做的一件好事是对“超级补贴110”项目进行了调控。

来自欧盟的资金不断流入

事实上，本届极右翼政府已经对“超级补贴110” 项目做出了调整。2023年，该项目最多可覆盖70%的费用，今年则是65%。

尽管如此，该项目产生的税收抵免仍将在接下来的几年内显著减少政府收入。但仍有数十亿欧元来自欧盟的资金会源源不断地流入 ——意大利是欧盟新冠复苏基金的最大受益者之一。

至2026年，意大利将获得将近2000亿欧元（约合2160亿美元）的补贴和贷款。

“意大利政府最晚在那个时候必须将高企的财政赤字降下来，”克莱默表示。“如果他们从那时起才开始储蓄，那么意大利的增长奇迹可能会结束，因为他们没有利用这段时间进行结构性改革。”

孔杰多担心“超级补贴110” 计划带来的后续影响会持续很长时间：“代价很高，我们已经负债累累。”不过孔杰多本人倒是不必担心短时间内会没有工作——他目前手上同时有八个项目在进行。

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