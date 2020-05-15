意大利将恢复出入境旅游 舒兰市委书记被免职

（德国之声中文网）意大利宣布政府宣布，从6月3日起，游客可以再次到意大利度假了。这是欧洲疫情重灾区意大利慢慢开始恢复正常的重要一步。

意大利政府周五深夜公布了这个消息，从6月3日开始，意大利将民众允许出境游，游客也可以入境。意大利国内的旅行限制也将于5月18日结束，这意味着居民可以自由出行到其他地区。不过，政府发布的声明强调，如果感染病例如果出现激增，地方政府可以在某些地区限制旅行。

但是，政府的声明中没有提到对旅客的健康和安全措施。意大利在2月底成为欧洲疫情的中心，并且出台了全球最严格的防疫封锁措施之一。从本周一开始意大利已慢慢放宽措施。美发店、美容院、零售店、酒吧和餐厅都可以重新营业。但要保持社交距离。

示威游行

德国各地将会在周六举行示威，反对德国的新冠疫情限制措施。仅在斯图加特的抗议活动就宣布会有5000名示威者。慕尼黑、柏林、多特蒙德和许多其他城市也会有大批民众走上街头参加游行。上个周末德国各个城市已经举行过游行，很多地方的示威者并未保持社会距离，也没有戴口罩。

泰国疫情趋于缓和，周六新增病例和新死亡病例为零。该国渐渐解禁，百货公司自周日起可恢复营业，它还将把夜间宵禁时间缩短一小时。

新冠疫情催生的新鲜事 温室里的晚餐 终于又可以出去吃顿大餐了! 餐馆停业至今已有数周，许多人迫切希望能够早日出门享受美食。阿姆斯特丹文化中心Mediamatic，将五个原本用于培育花卉菜蔬的温室改成了临时餐厅，这种晶莹剔透的玻璃房，既可以为客人遮风挡雨，又绝无同邻桌交叉感染之虞。开业至今，一直“高朋满座”，订台排期已经到了六月底。

新冠疫情催生的新鲜事 梦中的海滩 对许多德国人来说，只有躺进沙滩蓬椅，听着海浪的声音，才能算得上真正的休假。然而，随着疫情来袭，人们前来这家下萨克森州工厂购置蓬椅的目的却是为了装点自己的花园或阳台。既然无法前往海滩，听到海浪，至少要有个蓬椅来体味一下“梦中的海滩”吧。

新冠疫情催生的新鲜事 头“等”大事 理发店被迫关闭六周之后，艾森市这家理发店终于迎来了第一位客人。然而， 店铺依旧，规矩却已不同从前：首先大家必须佩戴口罩，洗发池周边竖起了高高的玻璃墙，等候期间的咖啡就更是非分之想了。不过，只要能理发，客人对这些苛刻条件似乎倒也欣然接受，毕竟再严苛的限制令，也无法让头发停止生长。预约理发的人们已经排到了数周之后。

新冠疫情催生的新鲜事 请来碗意式炸酱面 米兰这家名为“Gaga Cafe“的餐厅内，四处都筑起了塑料隔墙。据说，这样可以减少交叉传染的风险。此外，戴口罩的人也越来越多了，当然吃喝的时候例外。意大利是受疫情冲击最严重的国家，但现在日常生活正在逐步恢复正常。

新冠疫情催生的新鲜事 海誓山盟 谁说疫情期间不能操办婚礼？这对新人正在杜塞尔多夫一家汽车影院里举办婚礼，来宾们通过车内收音机收听证婚人致辞，当新郎新娘说出“我愿意”这句话时， 现场喇叭齐鸣，一派喜庆氛围。这是全德范围内第一次在汽车影院里举办的婚礼，据说，更多新人也在计划以这种方式完成终身大事。

新冠疫情催生的新鲜事 听不到的掌声 笑星赛兰（Bülent Ceylan）等一众艺人也开始利用汽车影院组织演出。黑森州费尔海姆举办的汽车影院艺术节上，巨大的停车场上一位难求。不过，对这种演出方式不感冒的，也大有人在。演员诙谐幽默的台词虽然只能通过汽车收音机收听，但观众一旦报以震耳欲聋的汽车喇叭声，却令附近的居民不堪其扰。于是乎，现在观众们都改成在车内悄悄鼓掌或高举写有“掌声“字样的纸牌了。

新冠疫情催生的新鲜事 “离我远点”型办公室 未来的办公环境可能就是这个样子：地板上的黑色标识警告同事不要超越雷池，因为这是保持两米社交距离的最后警戒线。电脑后面的玻璃墙则是防止飞沫的另外一道防线。这是阿姆斯特丹一家房产公司设计的“离我六尺“防疫办公环境。当然，要想达到这个标准，公司必须拥有足够大的办公面积。

新冠疫情催生的新鲜事 可望不可及的距离 今后几个月里，需要保持社交距离的地方绝不仅限于办公室。法国尼斯地铁站里的这些大脚印，就是在提醒人们排队候车时要保持必要距离。这种例子，世界各地比比皆是。不过，车辆进站，人们蜂拥而上的场面还是一如既往。

新冠疫情催生的新鲜事 购物单行线 在丹麦这条购物街上，一切都在“有条不紊”中进行。同机动车交通一样，丹麦阿尔堡的购物节上，行人也必须靠右行走。这样做的目的是为了避免行人近距离擦肩而过。当然，正如上图所示，逆行现象还是屡禁不止。

新冠疫情催生的新鲜事 瓶中看世界 在人口密集的香港，有人将塑料瓶套在头上。这样做可谓一举两得：既可以同别人保持距离，又可以阻隔飞沫传播。这种防护装备的舒适度，还有待验证，但它无论如何都是一个价格低廉，可操作度很高的小发明。

新冠疫情催生的新鲜事 肘用门把手 光保持社交距离还不够，还要避免接触传染。于是有人在进出诊所或公共厕所时，试图用胳膊肘打开门把手，但这可不是人人都能做到的技术活。有鉴于此，精明的商家已经推出了这款专为胳膊肘设计的门把手。

新冠疫情催生的新鲜事 “方便”不再方便 即便成功用胳膊肘打开了厕所门，“方便”时也还是有一些新的注意事项。比如，布鲁塞尔这家公厕，就关闭了部分小便池。至于这些措施是否能够增强防疫效果，恐怕如厕者也很难给出答案。 作者: Stephanie Höppner



舒兰市展开核酸检测

根据“新京报”报道，吉林省委决定，吉林市副市长张静辉兼任舒兰市委书记；免去李鹏飞同志舒兰市委书记职务。舒兰广泛开展核酸检测，已累计采样近2万人次。舒兰市出现了群聚感染，首名确诊患者是舒兰市公安局一名45岁洗衣女工。截至5月15日24时，全市累计报告境外输入确诊病例8例，已治愈出院4例，在院隔离治疗4例。

中央社报道，美国媒体获取了有中国军方背景的国防科技大学的一份资料，其中包括64万条病例更新数据。总部位于美国的杂志“外交政策”（Foreign Policy）及非营利新闻组织100Reporters将这份资料的内容进行了分析。

中国官方通报的确诊病例逾8.2万人、死亡人数超过4600人。

“外交政策”在其网站发布的一篇文章指出，这份统计数据的内容丰富。有超过64万病例更新数据，覆盖了至少230个城市，日期从2月初到4月底。64万条更新数据并不一定等于64万人染疫，但其中每一条记录都显示了某一地点的病例数信息。数据包含该地点的经纬度信息以及该地的确诊病例数。

基于安全原因，“外交政策” 和100Reporters决定目前暂不公开这个数据库，但正在考虑如何将数据库转化成供研究人员可用的数据。

为两家媒体提供统计数据的消息人士说，这些数据来自国防科大，该高校发布了一个新冠病毒数据追踪器。网上的版本与这两家美国媒体拿到的数据吻合。

外交政策看到的病例出现地点包括医院，也有各地的公寓、酒店、超市、火车站、餐馆和学校等等。比如3月14日在镇江市的一家肯德基店发现一个病例，3月17日在哈尔滨的一家教堂发现两例病例，数据不包括感染或死亡者的姓名，难以独立核实。

“外交政策”指出，这个数据库可以为全球各地的流行病学家和公共卫生专家提供有价值的信息。几乎可以肯定的是，北京并没有与美国官员或医生分享这些数据。世卫组织和美国疾病控制与预防中心没有立即回应评论请求。

英国“每日邮报”（Daily Mail）指出，这份未公开的资料虽然并不完整，但如此大的资料库将加深外界对中国隐匿疫情资讯的疑虑。

文木 / 任琛 （路透社，德新社等）