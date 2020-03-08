 意大利封闭北部多地 单日病亡人数破百 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2020

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时政风云

意大利封闭北部多地 单日病亡人数破百

面对日益严重的疫情状况，意大利政府采取了更加严厉的应对措施。该国总理孔特周日宣布，该国北部大部分地区实施封城隔离。然而，意大利周日的单日的疫情仍持续攀升。

Italien Neapel Poggioreale Gefängnis Angehörige (Reuters/C. de Luca)

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全球新冠病毒确诊与病亡案例持续上升，这迫使不少国家进一步提升防疫机制。意大利宣布暂时关闭全国各级学校与球场、剧院等公共场所。美国众议院则通过高达83亿美元的预算来协助对抗新冠疫情。与此同时，东京称习近平的日本之行将搁置。 (05.03.2020)

当中国内部新冠病毒疫情逐渐缓和的同时，全球的疫情却不断攀升。数个国家周一通报首个病例，美国、意大利与法国的死亡案例也持续升高。美国副总统彭斯周一表示，他预计今年夏天或秋天治疗新冠病毒的药物便能启用。 (03.03.2020)

累计确诊超过4600、死亡病例接近200，意大利是当前欧洲新冠疫情最严重的国家。而且，该国疫情最严重的北部，也是经济最发达的地区，当地不仅仅旅游业损失惨重。现在，罗马方面希望能够得到欧盟方面的资金支持。 (07.03.2020)

（德国之声中文网）虽然意大利周日(3月8日)宣布对该国疫情严重的北部进行封城，但该国的疫情仍持续飙升。 意大利周日新增了1492起确诊案例与133起病亡案例，将累计确诊案例与病亡案例提升至7375例与366例。 根据媒体报导，大多数的病亡案例都集中在意大利北部的伦巴底。此外，德国同日也新增了246起确诊案例，将累计确诊案例提升至1041，成为第三个确诊案例破千的欧盟国家。

意大利周日出台了更严厉的防疫措施。意大利总理孔特周日早上宣布，该国北部大部分地区被封城。封城令涉及伦巴第大区，包括金融中心米兰及旅游胜地威尼斯等地。这些地方被列为"红区"。多家媒体报道，新措施即日生效，暂定持续到4月3日。

孔特在新闻发布会上表示："这些地区不能进出，只有在经过验证下，确认在与工作相关、紧急情况或健康原因才允许进入或离开。"

被封城的地区禁止举办婚礼、葬礼和宗教游行。在未来几个星期，购物中心仅在周一至周五开放。酒吧和餐馆的场所可以继续开，风险自负，要保证空间足够大，顾客之间保持至少一米的距离。警察可以立即关闭不符合规定的餐厅，也有权力拦住车辆进行盘查，问他们出行的目的。

将会有超过一千万人的生活将会受到影响。伦巴第是意大利的经济和工业中心。该地区也是欧洲新冠病毒疫情最严重的地区，感染人数超过3400，死亡人数超过150。

孔特指出："我们有两个目标：控制感染的蔓延和减少医院设施出现负荷的现象。"

据媒体报道，大利伦巴第大区主席丰塔纳（Attilio Fontana）认为政府的防疫计划"杂乱无章"，需要进行"澄清。"

观看视频 01:29

新冠肺炎阴影笼罩意大利

面临新冠病毒疫情蔓延，意大利政府二月末已经宣布对感染人群所涉及的11个市镇实施隔离管制，只有持特别通行证者才可进出。管制区还禁止公众集会，取消一切体育、宗教活动，学校、酒吧等场所关闭；食品、药品等必须物资将配送到居民区，以减少民众出行。

Italien Turano Lodigiano | Coronavirus | Straßensperre, Soldat mit Atemschutz (picture-alliance/Zuma Press/C. Furlan/LaPresse)

封城令暂定持续到4月3日

周六，意大利政府已经开始返聘退休医生，大约将新增2万名医护人员，尤其是护士和护工。未来几天重症监护病房的床位数将从5000增加到7500。意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰萨（Roberto Speranza）指出，为此，政府部门人员昼夜工作。

尽管意大利实施了广泛的防疫措施，但该国感染者和死亡人数仍在不断增长。意大利当局周六发布的数据显示，5883人被感染，233人死亡。

德国确诊人数继续上升

在德国，感染人数也不断增多。罗伯特·科赫研究所RKI公布的数字显示，德国目前有847例感染病例。除了萨克森-安哈尔特州之外，德国所有州都出现了确诊病例。确认感染者人数最多的依然是北威州（392人），其次是巴符州（182人）和巴伐利亚（148人）。

观看视频 02:20

应对新冠疫情，德国准备好了吗？

考虑到疫情危机及其引起的财政负担，联邦政府高层将会在周日晚间召开会议讨论扶持政策。有可能将出台给企业降息、缩短员工工作时间等措施。

德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）同时呼吁建立一个欧洲层面的罗伯特·科赫研究所。他接受德国媒体采访时指出， 欧洲流行病欧洲疾病预防控制中心（ECDC）规模太小，无法应对这种规模的流行病。需要一个预算更多和更多行动选择的机构，"我们需要一种欧洲规模的罗伯特·科赫研究所"。

保加利亚周六夜间宣布发现首个感染病例。当局说，病毒如何进入该国尚不清楚。

 

 

文木 / 达扬 （德新社，法新社，路透社）

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