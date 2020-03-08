意大利封闭北部多地 单日病亡人数破百

（德国之声中文网）虽然意大利周日(3月8日)宣布对该国疫情严重的北部进行封城，但该国的疫情仍持续飙升。 意大利周日新增了1492起确诊案例与133起病亡案例，将累计确诊案例与病亡案例提升至7375例与366例。 根据媒体报导，大多数的病亡案例都集中在意大利北部的伦巴底。此外，德国同日也新增了246起确诊案例，将累计确诊案例提升至1041，成为第三个确诊案例破千的欧盟国家。

意大利周日出台了更严厉的防疫措施。意大利总理孔特周日早上宣布，该国北部大部分地区被封城。封城令涉及伦巴第大区，包括金融中心米兰及旅游胜地威尼斯等地。这些地方被列为"红区"。多家媒体报道，新措施即日生效，暂定持续到4月3日。

孔特在新闻发布会上表示："这些地区不能进出，只有在经过验证下，确认在与工作相关、紧急情况或健康原因才允许进入或离开。"

被封城的地区禁止举办婚礼、葬礼和宗教游行。在未来几个星期，购物中心仅在周一至周五开放。酒吧和餐馆的场所可以继续开，风险自负，要保证空间足够大，顾客之间保持至少一米的距离。警察可以立即关闭不符合规定的餐厅，也有权力拦住车辆进行盘查，问他们出行的目的。

将会有超过一千万人的生活将会受到影响。伦巴第是意大利的经济和工业中心。该地区也是欧洲新冠病毒疫情最严重的地区，感染人数超过3400，死亡人数超过150。

孔特指出："我们有两个目标：控制感染的蔓延和减少医院设施出现负荷的现象。"

据媒体报道，大利伦巴第大区主席丰塔纳（Attilio Fontana）认为政府的防疫计划"杂乱无章"，需要进行"澄清。"

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面临新冠病毒疫情蔓延，意大利政府二月末已经宣布对感染人群所涉及的11个市镇实施隔离管制，只有持特别通行证者才可进出。管制区还禁止公众集会，取消一切体育、宗教活动，学校、酒吧等场所关闭；食品、药品等必须物资将配送到居民区，以减少民众出行。

封城令暂定持续到4月3日

周六，意大利政府已经开始返聘退休医生，大约将新增2万名医护人员，尤其是护士和护工。未来几天重症监护病房的床位数将从5000增加到7500。意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰萨（Roberto Speranza）指出，为此，政府部门人员昼夜工作。

尽管意大利实施了广泛的防疫措施，但该国感染者和死亡人数仍在不断增长。意大利当局周六发布的数据显示，5883人被感染，233人死亡。

德国确诊人数继续上升

在德国，感染人数也不断增多。罗伯特·科赫研究所RKI公布的数字显示，德国目前有847例感染病例。除了萨克森-安哈尔特州之外，德国所有州都出现了确诊病例。确认感染者人数最多的依然是北威州（392人），其次是巴符州（182人）和巴伐利亚（148人）。

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考虑到疫情危机及其引起的财政负担，联邦政府高层将会在周日晚间召开会议讨论扶持政策。有可能将出台给企业降息、缩短员工工作时间等措施。

德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）同时呼吁建立一个欧洲层面的罗伯特·科赫研究所。他接受德国媒体采访时指出， 欧洲流行病欧洲疾病预防控制中心（ECDC）规模太小，无法应对这种规模的流行病。需要一个预算更多和更多行动选择的机构，"我们需要一种欧洲规模的罗伯特·科赫研究所"。

保加利亚周六夜间宣布发现首个感染病例。当局说，病毒如何进入该国尚不清楚。

文木 / 达扬 （德新社，法新社，路透社）