意大利宣布「锁国」习近平抵武汉考察

(德国之声中文网) 中国官媒新华社周二上午十一点报导，中国国家主席习近平于周二上午搭飞机抵达武汉，考察武汉与湖北省新冠肺炎的防疫工作，并慰问前线医疗人员、公安、志愿者及当地居民。

世界卫生组织周一 (3月9日)表示，目前全球新冠疫情已接近全球大流行的程度，但他们认为透过各种缓减疫情的手法，全球疫情仍有被抑制的机会。世卫秘书长谭德塞 (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) 也再次强调中国已成功控制疫情，韩国的新确诊案例数也出现下降的趋势。

中国周二 (3月10日) 公布的最新数字再创新低。中国周二增加了19起确诊案例与17起病亡案例，这也将累计的确诊案例与病亡案例提升至80754例与3136例。

意大利扩大封城

意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) 周一 (3月9日) 宣布，为了应对新冠病毒疫情，意大利将把封城的范围扩大至全国。 意大利将禁止公开活动与体育赛事，并呼吁该国国民待在家。意大利各级学校也将继续关闭至4月3日。孔特表示：「除非因健康因素有得到官方许可，意大利人民必须避免任何旅行。 」

根据意大利政府的规定，如果人民非得出外，他们必须填写一张表格来说明他们为何需要旅行，并将该表格交给在火车站、机场或是在检查哨的官员。但意大利政府也强调，这项机制不会要求人民替他们的需求提出具体证据，而是让人民审视自身状况来提出申请。

意大利周一新增了1797起确诊案例与97起病亡案例，将累计的确诊案例与病亡案例提升至9172例与463例。这个结果让意大利成为中国之外，新冠疫情最严重的国家。然而，目前仍不清楚意大利将如何施行全国封城的计划。

意大利将封城扩大至全国的决定，显示该国仍无法有效的抑制新冠疫情的扩散。意大利卫生官员上周末警告，北部的伦巴底地区的医院已出现无病床照料重症病人。 此外，意大利也开始召集退休的医师返回前线支持，该国政府预计增加2万名前线医护人员。

意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) 周一 (3月9日) 宣布，为了应对新冠病毒疫情，意大利将把封城的范围扩大至全国。 意大利将禁止公开活动与体育赛事，并呼吁该国国民待在家。

此外，意大利全国的23个监狱传出监狱中的罪犯因不满政府在新冠疫情期间限制家人探访及担心狱中的卫生状况，而发起暴动。其中一个监狱传出囚犯狭持狱卒的状况，另一个监狱则是有囚犯越狱。 目前已知有7名囚犯在这场暴动中丧命。

另一方面，疫情也相当严重的法国周一新增了286起确诊病例与6起病亡案例，这也将累计的确诊案例与病亡案例提升至1412例与25例。 同一天，法国文化部长办公室表示，部长里斯特 (Franck Riester) 确认感染新冠病毒，但他状况良好，目前正在家中自我隔离。

该办公室表示，里斯特上周出席了国民议会，而已有数人在出席了国民议会后，确认感染新冠病毒。法国国民议会周一晚间也发布新闻稿，表示有5名议员与2名议会工作人员确认感染新冠病毒。法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 也在推特上发文写道：「面对新冠病毒，团结才有力量。 我呼吁欧盟伙伴即刻做出反应，开始协调卫生措施、研究行动与经济对策。 我们得从现在开始团结行动。 」

同一天，位于非洲的布基纳法索与位于亚洲的文莱都首次出现新冠病毒确诊案例，加拿大与德国则是都首次通报新冠病亡案例。中东地区疫情最严重的伊朗周一则是新增了595起确诊案例与43起病亡案例，将累计的确诊案例与病亡案例提升至7161例与237例。

伊朗也持续传出政府官员感染新冠病毒或因新冠病毒丧命的消息。伊朗前国会议员拉赫查姆尼 (Mohammad-Reza Rahchamani) 传出周一因新冠肺炎去世，而伊朗政府应急组织负责人纳贾尔 (Esmail Najar) 则是在同一天确认感染新冠病毒。

至尊公主号靠港奥克兰

同一天，之前停靠加州外海多日的至尊公主号 (Grand Princess Cruise) 终于在周一停靠加州的奥克兰港，加州卫生官员也准备好将船上的逾千名乘客与船员转往别处进行为期两周的隔离。

之前停靠加州外海多日的至尊公主号 (Grand Princess Cruise) 终于在周一停靠加州的奥克兰港，加州卫生官员也准备好将船上的逾千名乘客与船员转往别处进行为期两周的隔离。

此外，美国的卫生部门周一向老年美国公民及他们的家人发出警告，呼吁他们针对新冠疫情做好适当预防，避免去拥挤且通风不良之处，储存药品及日用品，避免接触公共场合多人触碰的表面，以及避免搭邮轮旅游。

美国媒体也报导，四名因与新冠确诊病人密切接触而自我隔离的国会议员中，有两人曾与美国总统特朗普密切接触。 柯林斯上周五曾与特朗普在亚特兰大面对面谈话并握手，盖尔兹则是上周与特朗普一同搭乘空军一号。另外，白宫幕僚长麦朵斯 (Mark Meadows) 因12天前曾与新冠确诊病患密切接触，现在也传出将进行自我隔离。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)