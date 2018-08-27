 意大利安置难民典范小镇遇麻烦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2018

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时政风云

意大利安置难民典范小镇遇麻烦

位于意大利南部的小镇里亚切被看作是难民融入的成功典范--而今，意大利内政部下令，那里的难民必须得迁移到另外一个地方。

Matteo Salvini (Reuters/Z. Souissi)

资料图片：意大利内政部长萨尔维尼

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（德国之声中文网）意大利政府收紧里亚切（Riace）的难民政策。该镇镇长被抓10天后，内政部如今下达新令，该地难民收容所的难民将被送到其他地方，下个礼拜就得开始搬。此外，里亚切所有的难民项目都被叫停。意大利内政部长萨尔维尼说，不能容忍违规动用国家资金的行为，即便这笔钱是用于难民。

有名的镇长

里亚切因成功的安民安置政策闻名于欧洲各国。该镇镇长多梅尼科·卢卡诺（Domenico Lucano）让来自阿富汗、厄立特里亚、伊拉克等地的难民住在空置的房屋中，给当地带来了新的生机。关门的小学再次启动，镇里开设了新的商店和艺术工作室，也给旅游业带来了新的发展机遇。卢卡诺因此荣获了德累斯顿和平奖等奖项。也受到知名德国导演维姆·文德斯（Wim Wenders）的关注，以他为主题拍摄了一部电影。

Domenico Lucano, Bürgermeister von Riace, Italien (picture alliance/dpa/A. Burgi)

卢卡诺获得了德累斯顿和平奖

卢卡诺自10月初被捕以来遭到软禁。检方指他帮助非法移民获得合法身份。另外，他被指控帮难民与当地居民假结婚，他还被指将当地的垃圾分类处理生意在没有进行招标的情况下，违规交由难民合作社处理。

卢卡诺指出，政府就是想破坏他帮助移民的项目。包括反黑手党作家罗伯托·萨维亚诺（Roberto Saviano）等知名人士在内的许多人都反对政府逮捕卢卡诺的做法，认为右翼政府的行动背后含有政治动机。联合国难民署表示正在密切关注事态发展。

Riace Dorf in Süditalien (Getty Images/AFP)

意大利小镇里亚切

尤其是意大利副总理兼内政部长萨尔维尼持有反难民立场。比如，他不让援助组织的船只再进入意大利港口。萨尔维尼对卢卡诺的被捕表示赞同，针对这位镇长显然意在阻止其他的意大利城镇以这个小镇为榜样。

 

文木/达扬 (德新社，法新社)

 

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