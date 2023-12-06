 意大利媒体：意大利已正式退出“一带一路”倡议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2023

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意大利媒体：意大利已正式退出“一带一路”倡议

意大利《晚邮报》和安莎社周三都援引可靠消息源称，意大利已正式通知中方退出“一带一路”倡议。据报道，意大利总理梅洛尼已通过外交部口头照会了北京。但意大利同时也表示愿意与中国保持战略伙伴关系。

Giorgia Meloni Porträt Italien

（德国之声中文网）罗马方面尚未对意大利已正式通知中方退出“一带一路”倡议的消息正式确认。不过意大利外长塔亚尼（Antonio Tajani）此前曾在一场会议上表示：“‘一带一路’不是我们的优先事宜。我们看到，该倡议并没有达到预期的效果。正相反，那些不参与‘一带一路’项目的国家取得了更好的成果。”

2019年，意大利与中国签署第一个谅解备忘录，意大利成为七国集团中唯一一个参与“一带一路”倡议的国家。意大利极右翼政党意大利兄弟的领导人梅洛尼在胜选之前就明确表达过，如果当选，意大利将退出参与 “一带一路”倡议。

今年9月，意大利总理梅洛尼同中国国务院总理李强在新德里G20峰会期间举行了场边会谈。

今年9月，意大利总理梅洛尼同中国国务院总理李强在新德里G20峰会期间举行了场边会谈。

一段时间以来，意大利政府人士在多重场合间接表示，将退出这一中国主导的倡议。今年9月，意大利总理梅洛尼同中国国务院总理李强在新德里G20峰会期间举行了场边会谈。当时意大利《晚邮报》报道称，梅洛尼向李强当面表达了意大利退出“一带一路”倡议的计划。

《晚邮报》报道称，梅洛尼向中国总理“表达了退出这一项目的意愿”，而李强进行了最后的尝试，试图说服意大利方面再做斟酌。梅洛尼则表示，这一决定并非是执行美国的意志。

如果意大利方面不在今年年底前主动宣布退出，“一带一路”协议将于2024年自动续期。

几个月来梅洛尼政府一直想向北京强调，即便退出“一带一路”倡议，意大利仍希望同北京保持良好关系。

欧中峰会本周四（12月7日）将在北京召开。欧盟成员国匈牙利是第一个与北京签署“一带一路”合作协议的欧洲国家。

意大利考虑低调退出一带一路

（德新社）

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