意大利威胁遣返难民回利比亚

（德国之声中文网）意大利内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）称，"要么欧洲严肃考虑，向意大利提供具体帮助，例如，从搭载了难民的"迪乔蒂"（Diciotti）轮开始；要么，我们被迫行动，彻底了结偷渡集团的营生"。他指出，这意味着，"把在海上获救的人送回利比亚去"。

非政府组织一再指出，在利比亚难民营内普遍存在暴力及其它侵犯人权现象。因此，它们拒绝将移民送回这个北非国家。欧盟的总体立场也是：将移民遣返回他们有可能受到虐待和酷刑的国家，有违于国际法。

责任之争

"迪乔蒂"船搭载了177名上周四（8月16日）在地中海上搭救的难民。这艘意大利海岸警卫队船只目前困在意大利岛屿兰佩杜萨（Lampedusa）沿海，根据萨尔维尼的指令，它不得驶入任何意大利海港。这名部长的理由是，这些难民是在本属于马耳他主权水域获救的。

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马耳他内政部长法鲁吉亚（Michael Farrugia）则在推特上表示，"唯一的解决途径"是，将移民送往兰佩杜萨。他称，"迪乔蒂"轮之所以在马耳他水域搭载这些移民，"只是为了防止他们进入意大利水域"。

"无耻之尤"

对此，意大利交通部长托尼奈利（Danilo Toninelli）愤怒至极。他推文道："马耳他又一次表现出了寡廉鲜耻的态度"，理应受到制裁。这名部长亦严厉抨击欧盟。他写道，欧盟必须向前迈进一步，"开放其团结港口"，"否则，它没有存在的理由"。

凝炼／李鱼（德新社、路透社、法新社）