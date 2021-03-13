意大利大片地区将再次实行严格封锁

（德国之声中文网）由于感染数字攀升，意大利大片地区将从下周一开始升级为红色区域，包括首都罗马所在的拉齐奥大区、米兰所在的伦巴第大区、皮埃蒙特大区、威尼托大区和和艾米利亚-罗马涅大区。所有的学校、幼儿园关闭，非生活必需的零售商店也关门，餐馆只允许提供外卖食品。人们的行动自由受到严格限制，非必要不得外出，只有上班或紧急情况等例外。

但意大利的南蒂罗尔从下周一起则将谨慎开放。从周一开始，该省的托儿所和小学将重新开放，理发店和美容院也将重新开业。一周后，零售商也将重新开放。不过在4月3日至5日的复活节期间，除撒丁岛外，整个意大利都将实行严格的新冠禁令，热门度假地南蒂罗尔也不例外。

目标：9月底前完成80%人口接种

3月13日，意大利政府发布新冠疫苗全国接种计划，目标是在今年9月底前对至少80%人口完成接种。为此，全国范围每日接种疫苗的数量将从目前的17万剂提升至50万剂。

截至3月13日，意大利共完成650多万剂新冠疫苗接种，近195万人完成两剂接种，占人口总数（6000万）约3.26%。过去几周里，意大利新冠感染人数持续上升。3月13日，意大利新增新冠病例约2.6万，新增死亡病例317例。

乐然／张筠青（法新社）

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