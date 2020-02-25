意大利单日增百例 美官员提高警觉

(德国之声中文网)从周一傍晚到周二傍晚的24小时之内，意大利的新冠病毒确诊病例就已经增加了100例，相当于增加了45%。现在意大利总共有323例确诊、11例死亡。接着也有6个欧盟国家、1个非洲国家出现确诊病例。

虽然意大利的大部份患者都集中于北意大利，但是在主要疫区外的西西里、托斯坎尼、利古里亚也出现了确诊病例。周二新增的4名死亡病例都是高龄者，本身有其他疾病。

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意大利政府到现在都还无法确定病毒在意大利的传播途径。目前只知道其中两百多个确诊病例当中，有一些人的接触史可以追溯到意大利科多尼奥医院，比如跟医生、医护、病人或是探病的亲属有联系。

周二，世界家具暨设计展的主办方出于对疫情的担忧，决定延后举行其预定在米兰举办的国际展览。

从意大利扩及欧非

世界卫生组织赴中国考察的领队艾尔沃德 (Bruce Aylward)说，世界各国「还没有准备好」应对疫情。他说，各国政府可以做的更多: 包括训练专家如何追踪病毒的传播，如何指挥医疗团队甚至指挥整家医院。他说: 「在这场抗疫中，时间就是一切。」他说: 「像这种病毒，几天就可以改变全局。」

其他欧盟国家如瑞士、奥地利、克罗埃西亚也出现确诊首例，其他原本就有确诊病例的国家如德国、法国和西班牙也新增了有意大利旅游史的确诊病例。北非国家阿尔及利亚也有一名意大利人被确诊，现在已经被隔离，是该国首例。

德国截至周二有18个确诊病例，没有死亡病例。周二新增的一名病例是一名25岁的男子，刚结束米兰的旅行，回到德国巴登-符騰堡邦的家。还有一名北莱茵-威斯特法伦州的男子确诊，病情危急，其妻子也有染病症状。

西班牙现在总共有7个确诊病例。一个是近期曾到意大利伦巴底旅游的妇女，一个是来自北意大利的医生，另一个是医生的妻子。

北意大利医生夫妇在西班牙加纳利群岛的一家酒店度假时确诊。他们确诊之后，该四星级酒店将字条从门缝滑近住户的房间，告知他们饭店已经进入封锁状态。该酒店内共有1千名房客，都被当局禁止离开酒店。但是他们还是可以在酒店内部走动或是使用公共设施。

西班牙警察在隔离的酒店周边设置路障

美国提高警觉

美国股市暨周一跌破千点之后，周二还是继续下跌。白宫首席经济顾问库德洛将股市的下滑解读成投资客进场的好时机: 「我们的经济质素很好...疫情不会无止尽持续下去。我们已经控制住。」

美国总统特朗普现正在印度参访，他接受记者采访时显示出对疫情不太担忧: 「我们的病例很少...很多有才能的人都投入到防疫当中。」他说现在美国的疫情都在政府的掌控之中。

但是美国疾病管制与预防中心(CDC)呼吸道疾病暨免疫中心主任梅森尼尔(Nancy Messonnier)说:「问题不是它还会不会发生，而是什么时候会发生、在我国会有多少重症病例。」他说，信息非常清楚: 他们之前就曾经警告过，他们预期病毒会在国内传播。这个信息在他们需要教育民众相关知识时变得更加紧迫，如果政府没有办法靠隔离措施阻止他国旅客将病毒带入国内，民众势必需要学习自主防疫措施。

张慈/邹宗翰(综合报导)