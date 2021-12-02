 意大利医生用假肢接种疫苗 被抓现行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2021

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新闻广角

意大利医生用假肢接种疫苗 被抓现行

在全世界各地，仍然有许多人不愿意接种新冠疫苗。意大利的一名牙医在试图用假手臂接种疫苗后，可能面临刑事指控。

用假肢接种疫苗？谁说新冠疫苗反对者大多知识文化水平不高？（资料图片）

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當有足夠的新冠疫苗供給時，歐盟仍有一部分成年人不願接種，對疫苗猶豫不決的程度似乎與他們使用社交媒體的習慣有關。

接种疫苗者是否应得到某些优待，对此，德国国内意见不一。有关方面强调，应鼓励不情愿的人接种疫苗以实现群体免疫。其实，德国国民接种意愿相当高。

在德国，越来越多的医务人员受到疫苗接种反对者的辱骂以致暴力威胁。这是他们从未料到的。

（德国之声中文网）意大利北部城市比耶拉（Biella）的一名护士布阿（Filippa Bua）表示，日前当一名男子用假肢要求进行注射时，她马上就知道事情不对劲。

这位护士事后接受当地媒体采访时表示："当我让他揭开衣服露出手臂时，我感觉到皮肤是冰冷的、胶状的。 而且颜色太浅了"。

她说最初以为这位57岁的男子是一名截肢者。并且错误地提供了错误的手臂。随后她掀开了这位男子的衬衫，看到了一只硅胶手臂。

"我立即明白，该男子试图通过使用硅胶假肢来避免接种疫苗，他希望我在不知情的情况下将药物注入其中"，布阿表示。

"超现实"的现实

这位女护士说，这名男子承认他不想要疫苗，而是想要 获得"超级"健康通行证。因为从周一开始，进入意大利的餐馆、电影院、剧院和其他场所都需要有这种健康证。

全世界各地都有抵制疫苗者 包括欧洲人均生活水平很高的瑞士

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这位男子是牙医，目前已经被停职，因为他拒绝接种疫苗。而意大利要求医务人员必须接种。

护士称，这名男子很有礼貌，在尝试失败后离开了疫苗接种中心。

" 我们停下来反思，我们明白，这不仅仅是一个超现实的情况，而是一个真正的欺诈企图"护士布阿表示。

她和疫苗接种点的其他人将相关文件交给了上级，以便他们能够通报这一事件。目前此案已被提交检察机关。

虽然意大利的疫苗接种率相对较高，在目前符合条件的12岁及以上人口中占85%，但事实证明，30至59岁年龄段的人对接种疫苗的抵触情绪最为强烈。近350万人仍然没有接受他们的第一剂疫苗。

观看视频 03:04

疫苗怀疑论: 一位过世近百年的哲学家与之有何关系？

（美联社 ）

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