意大利前总理贝卢斯科尼去世

（德国之声中文网）意大利媒体本周一（6月12日）报道称，意大利前总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）在米兰的一家医院去世，终年86岁。

贝卢斯科尼是二战结束后意大利第一位完成五年任期，以及执政时期最长的意大利总理。他是全世界知名度最高的意大利人之一，同时他的私生活作风亦惹来极多争议。

2020年他曾因感染新冠病毒而住院接受治疗。2021年1月因心脏问题在摩纳哥住院。今年4月，他因为心脏问题被送进米兰的一家医院。在接受了一个多月的治疗之后得以出院。但是上周五再度住院。意大利媒体称，贝卢斯科尼生前还患有白血病。

贝卢斯科尼是意大利的传媒大亨。1980年，他在意大利成立第一家私营电视台Canale 5。他通过在商业电视台取得的成功将事业拓展到其它领域。1986年他收购了AC米兰足球会并成为主席，以及球会实际的掌舵人。

1994年贝卢斯科尼投身政治，开启了他漫长的政治生涯。

贝卢斯科尼在其职业生涯中丑闻不断。他曾因逃税、腐败、与未成年妓女进行性交易等罪名被判处监禁。

对于崇拜者来说，三度出任意大利总理的贝卢斯科尼是一位有能力、有魅力的政治家，他努力在世界舞台上提升意大利的地位。但对于批评者来说，他是一个民粹主义者，破坏民主并将政治权力作为一种工具，为自己以及自己的企业谋取利益。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)在推特上写道：“贝卢斯科尼在这个国家创造了历史。许多人爱他，许多人恨他。所有人都必须承认，他对政治生活以及对经济、体育和电视的影响，都是前所未有的。”

意大利现任总理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，贝卢斯科尼是“意大利历史上最具影响力的人之一”。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 维持4年监禁判决 贝卢斯斯科尼许多年来虽然卷入数十起官司，这却是第一次具有法律效力的判决。意大利最高法院在第三审，也就是终审中维持对76岁的前总理贝卢斯科尼逃税案4年监禁的判决结果。因受一项豁免法规的保护以及年过7旬，贝卢斯科尼不必入狱服刑。不过，最高法院也裁定重新审理贝氏5年内禁任公职的判决结果。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 性丑闻不断 不过，贝卢斯科尼在公众中名声一落千丈并非因为偷税，而是因为性派对、嫖妓以及和未成年妓女“鲁比”有过性交易。这些放荡行为就连贝卢斯科尼最忠实的粉丝也认为不可宽恕。米兰一家法院因其与鲁比的性交易判处贝卢斯科尼7年监禁，该判决尚未具有法律效力，仍在上诉中。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 呼风唤雨的人物 尽管丑闻缠身，贝卢斯科尼政治上却春风得意。他的保守派政党自由人民党是中左翼总理莱塔最重要的联盟伙伴。贝卢斯科尼本人曾4次任总理， 也是意大利历史上担任总理时间最长的人。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 愤怒的反对者 贝卢斯科尼有狂热的支持者，也有满腔怒火的反对者。2013年2月，女权组织“Femen”的成员在意大利议会选举之际举行反对贝卢斯科尼的抗议活动。早在2010年，妇女组织和左翼政党就发起了反对时任总理贝卢斯科尼的大规模抗议。2009年，贝卢斯科尼被一名精神病患者用一尊塑像打伤了脸。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 出情歌专辑 自信的贝卢斯科尼喜欢向电视机前的观众，有时还有惊愕的国宾卖弄自己写的歌。他的座右铭是，我什么都会。贝卢斯科尼的粉丝对他的专辑《真爱》很是追捧。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 掌控媒体 作为媒体大亨，贝卢斯科尼通过在自己的私人电视台频频亮相施加政治影响力。他还经常出现在国有广播电视公司RAI的脱口秀节目中，为他的政策以及私生活辩护。在担任总理期间，他把自己中意的官员安排到RAI领导层。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 跌入谷底 贝氏旗下的一家报纸2012年8月打出“第四帝国”的标题，指责德国要把意大利节约跨。之前半年，德国总理默克尔层和欧盟一起督促贝卢斯科尼辞职。因无法控制意大利的经济和债务危机，贝卢斯科尼不得不下台。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 鞭笞嘲讽 德国的狂欢节爱好者们在2010年的杜塞尔多夫狂欢节游行中把贝卢斯科尼当作了宣泄不满的靶子。贝氏的丑闻以及与黑社会合作的传言都为犀利的鞭笞提供了素材。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 玫瑰战争 贝卢斯科尼与前妻的离婚大战2009年成为意大利人茶余饭后的谈资。拉里奥（Veronica Lario）斥责贝卢斯科尼常染指未成年人，并指控他“有病”。这位前总理夫人离婚后每年获得360万赡养费。贝卢斯科尼现在和一位比他小近50岁，曾经当过售货员的女模特订婚。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 一手打造帝国 在2001年第二次当选连任后，常自诩为骑士的贝卢斯科尼开心地逗乐。他做到了：从建筑公司老板变成了媒体沙皇、百万富翁和政府总理。今天，贝卢斯科尼的女儿玛丽娜（Marina)成为企业帝国Fininvest集团的女当家，但贝卢斯科尼仍然控制着大部分股份并拥有米兰俱乐部。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 迫害妄想症 贝卢斯科尼觉得一生都受到左翼检察官的迫害。他在任期内吃了很多涉及偷税、腐败、行贿的官司，但都得以金蝉脱壳。示威者们对此予以尖锐抨击。

没什么好说的了，贝卢斯科尼！ 永葆青春 贝卢斯科尼1994年打着“前进意大利”的旗帜首次问鼎总理宝座，那时他的头发明显比现在少，皱纹明显比现在多。现在他不仅移植了头发，还作了拉皮手术。76岁的他很在乎自己的相貌。 作者: Bernd Riegert



（美联社、法新社等）

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