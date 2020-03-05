意大利关闭各级学校 习近平推迟访日

(德国之声中文网)欧洲疫情最严重的意大利周三 (3月4日) 新增了587起确诊病例与28起病亡案例，将累计确诊病例与病亡案例提升至3089例与107例。

为了防止疫情继续扩散，意大利正式宣布从3月5日起，关闭全国各级学校与大学、球场和剧院至3月15日。此前，意大利政府已关闭该国北部的学校与大学，并封锁十多个在疫情核心的城镇。 法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 则在与美国总统特朗普针对新冠疫情进行通话后，透过推特表示法国已准备好与G7的其他成员国一起合作，统整科学、卫生与经济的资源来一起对抗新冠疫情。

德国周四则增加了66起确诊案例，将累计确诊病例提升至262例。 德国卫生部长施潘 (Jens Sphan) 周三警告，新冠病毒疫情已成为一个全球大流行的传染病。 他说：「很显然的，新冠疫情仍未达到高峰。」

中国国家卫健委周四上午公布的最新数据显示，中国新增了139起确诊病例与31起病亡案例，将中国的累积确诊病例与病亡案例提升至80409例与3012例。 值得一提的是，湖北省周三新增了134起确诊病例与31起病亡案例。 这代表，中国其他的省份周三仅新增了5起确诊案例，并避免增加任何病亡案例。

日方：习近平因为疫情原因推迟访日

日本政府周四（3月5日）宣布，基于新冠疫情危机，习近平将会推迟访问日本。日本内阁官房长官表示，目前中日双方最重要的任务都是抑制疫情继续传播，因此，习近平将在“对双方而言都更合适的时间点”访日。

对于日方发布的这一消息，中国外交部发言人赵立坚在周四例行记者会上不置可否。赵立坚称，中日正就访问事宜保持密切沟通，并表示，当前中日都在全力抗击新冠肺炎疫情，“双方一致认为，必须确保习近平主席对日本的国事访问在最适宜的时机、环境和氛围下实现并取得圆满成功”。

习近平原计划在4月份访日——这本将成为十年来中国国家领导人首次访日。

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韩国确诊病例已经超过6000

全球拉警报

根据统计，截至3月5日，全球累计的新冠病毒确诊案例已超过94000例，并有超过3200人因感染新冠病毒不幸丧命。

伊朗周三也新增了586起确诊病例与15起病亡案例，将累计确诊病例与病亡案例增加至2922例与92例。感染者当中包括许多政府要职人员，像是副总统、工业部长等，连紧急医疗组负责人也确诊，还有政府顾问因此去世，引起各界关注。

匈牙利与斯洛文尼亚则是首次通报新冠病毒确诊案例，伊拉克首次出现两起新冠病毒病亡案例。

韩国的确诊人数也持续上升，截止当地时间周四 (3月5日) 习武，韩国已有累计超过6000起确诊案例。

金正恩致信文在寅：早日战胜疫情！

据路透社报道，朝鲜最高领导人金正恩向韩国总统文在寅发来信函，表达了他希望韩国早日战胜疫情的祝愿。

据韩国总统发言人透露，在信中，金正恩也对文在寅本人的安危表示关心，金正恩说“相信我们会战胜疫情，希望（朝鲜半岛）南部同胞的健康得到保护”。文在寅也回信给金正恩，表示感谢。

美众议院通过83亿美元抗新冠预算

与此同时，美国国内的新冠疫情也持续上升。 加州出现了首起新冠病亡案例，境内的洛杉矶县也新增6起确诊案例。 加州州长于美国时间3月4日宣布全州进入紧急状态，这也使加州成为美国第三个宣布进入紧急状态的州。

美国境内疫情最严重的华盛顿州周三新增了12起确诊案例与1起病亡案例，这使美国的累计确诊案例与病亡案例提升至129例与11例。 为了让美国能强化防疫机制，美国众议院周三通过了一笔高达83亿美元的预算，主要用来扩大病毒检测的规模与研发新冠病毒的疫苗。 参议院预计本周结束前会通过这笔预算。

另外，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃 (Kristalina Georgieva) 周三呼吁各国应该团结一致，全力以赴对抗新冠病毒疫情。 她认为新冠疫情已对全球经济造成严重威胁。奥尔基耶娃说：「在一个充满不确定性的时刻，做好更多准备绝对比准备不足来得好。 」

奥尔基耶娃警告，全球可能需要10亿美元来对抗新冠疫情。然而，她也保证国际货币基金组织将运用所有的财政资源支持需要协助的成员国对抗新冠疫情。

杨威廉/王凡/邹宗翰 (路透社、法新社、德新社等)