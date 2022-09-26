意大利候任总理梅洛尼何许人也？

（德国之声中文网）距离罗马市历史中心的议会大楼不远处的罗马德拉-斯克罗法大街上，一块石碑和一个干枯的花环，纪念着反法西斯斗士阿尔贝托-马切西（Alberto Marchesi），1944年他在阿迪丁洞穴被德国党卫军处决。石匾被挂在黄色建筑的一个宽大拱门的左方。

令人感到违和的是入口右侧的一面压克力小门牌，上头写着这里是新法西斯主义的意大利兄弟党总部。

自1946年以来，多个新法西斯主义政党皆以德拉-斯克罗法大街39号为据点，从意大利社会运动、全国联盟到现在的意大利兄弟党。意大利兄弟党以意大利国歌的第一小节命名，党魁乔治娅·梅洛尼（Giorgia Meloni）特意将办公室保留在这栋历史建筑中；前法西斯领导人墨索里尼的追随者过去频繁在此出入。

梅洛尼表示，她与历史有着不解之缘。她多次在受访时表示，独裁者墨索里尼是"一个复杂的人格"。直至今日，许多意大利人并不认为墨索里尼执政时期的一切都是糟糕的。

对过往含糊其辞

梅洛尼并未与法西斯主义划清界限：她在2021年的自传中写道，她意识到自己正在探索一个政治雷区。"我们是历史的孩子。我们整个历史的孩子。正如所有其他国家，我们途经的道路很复杂，比许多人想要知道的复杂的多。"

与此同时，她表示自己拒绝法西斯主义中常见的领袖崇拜。但每当梅洛尼在政党总部召开记者会时，法西斯主义标志总是清楚映入眼帘-意大利兄弟党党徽。

党徽上的火焰是意大利民族色彩的绿、白、红三色，象征在墨索里尼坟前燃烧的永恒火焰。"我这辈子没有什么需要感到抱歉的。但在三次电视辩论中，有两次我应该谈论历史却只谈了当前政治。我认为那是不对的。"

意大利兄弟党党徽是绿白红三色火焰

“多年来准备成为总理”

去年秋天，为准备9月25日的竞选活动，梅洛尼向党内各派系发出内部备忘录，指示他们停止发表极端言论，不要提及法西斯主义，尤其是避免罗马式敬礼。所谓的"罗马礼"是伸出右臂的手势，类似纳粹礼。

梅洛尼希望将政党从政治边缘地带的极右翼转向中右翼。她寻求重塑该党，将其定位为吸引中产阶级的爱国主义保守派拥护者，与其他右翼政党-马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）的北方联盟和前总理贝卢斯科尼的意大利力量党-结成联盟。

长期研究意大利右翼的西班牙记者西德拉（Alba Sidera）表示："如果她在意大利能走到这一步，要感谢那些替她洗白的人，从坚持称撒尔维尼和梅洛尼是中右翼的媒体，到将她推向权力的贝卢斯科尼和Grillini（编者按：左倾的五星运动支持者），以及低估她并使她合法化的混乱中左派。"

"梅洛尼并非凭空出现。多年来她已经做好要成为总理的准备。"

2008年意大利保守派领导人贝卢斯科尼任命梅洛尼为青年部长

纯粹的民粹主义

出生于1977年的梅洛尼在15岁时加入新法西斯主义的意大利社会运动党的青年党团，反对当时困扰意大利的极左派恐怖主义。她后来领导极右翼的全国联盟青年翼，2006年当选意大利众议院议员，并在2008年成为意大利最年轻部长。

梅洛尼在31岁时成为贝卢斯科尼政府的青年部长。十年前，她创立意大利兄弟党，并从2014年担任党魁至今。2020年，她也接任了欧洲议会中的右翼党团欧洲保守和改革党主席。

梅洛尼以"意大利和意大利人优先！"为竞选口号，呼吁提供更友善家庭的福利，减少欧盟官僚主义，实施低税率并停止移民。

她希望就欧盟条约重新谈判，其政党反对堕胎和同性婚姻。在经济和外交政策方面，梅洛尼相对缺乏经验。她的政治生涯中大部分时间是担任议员和党内官员。

梅洛尼自2020年起担任欧洲议会右翼党团欧洲保守和改革党主席

激进的自信

面对左翼政治阵营的严厉批评，梅洛尼始终保持淡定。作家邦皮亚尼（Ginevra Bompiani）对La7电视台表示，"梅洛尼是一个真正的混蛋...身边环绕的都是纳粹分子。"梅洛尼在脸书上回复道，她已经厌倦被描绘成"黑暗女士"。

梅洛尼称，她的竞争对手只是因为看到她如此成功而感到绝望。她还说，将她与墨索里尼、希特勒或普京作联系是荒谬的行为。"毕竟，我支持乌克兰。"

她曾在接受电视采访时要批评者放眼法国和德国，那里的极右翼民粹主义政党取得成功，但没有人将此变成丑闻。"为什么在意大利要有所不同？" 梅洛尼所指的德国极右翼政党是德国选项党（AfD），该党在2021年的联邦选举中失利，只获得约10%的选票。

梅洛尼寄希望于意大利的领导力量能将欧盟转变为一个松散的经济联盟。她表示，法国总统马克龙因为失去议会多数席位而被削弱。在近期接受意大利广播电视公司（RAI）采访时，梅洛尼指责德国总理肖尔茨缺乏自信，并称肖尔茨的实力肯定不如其前任默克尔。梅洛尼说，这正是她能发挥作用的地方。

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