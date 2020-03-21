意大利为何病死率如此之高？

(德国之声中文网) 截至周日(3月22日)晚间18点，意大利累计确诊病例59138人，其中5476人不幸病逝。意大利的病死率不仅远远超出了德国，也显著高于医疗系统同样已经不堪重负的法国、西班牙。意大利的"一骑绝尘"，让各国专家都有点摸不着头脑。

老龄化严重？

意大利是全球老年人口比例最高的国家之一，65岁以上的老年人口比例高达35%，而老年人往往会患有各类基础疾病。意大利卫生部3月17日公布的一项针对2000余名死亡病患统计研究发现，99%的死者生前都有各类基础疾病，没有基础疾病的死者只有3人。将近一半的死者甚至患有三种及以上基础疾病。出现最多的疾病为高血压，占所有死亡病患的75%；糖尿病、心脏病的出现频率也都达到了1/3。死亡病患的平均年龄高达79岁，而50岁以下的中青年死者总数只有17人。

无症状患者未被发现导致分母太小？

同样是这项研究中，学者发现，77%的死者在送入医院时就已经出现了高烧症状。出现呼吸窘迫的比例为74%，有咳嗽症状的比例为42%。这些死亡病患的病程进展也十分惊人：从确诊到被收治住院平均需4天，从收治到死亡的时间也是为平均4天左右。这些数据意味着，死亡病患在被收治甚至在确诊时，就已经处于重症状态，在轻症阶段可能还没能被确诊。

包括英国伦敦帝国理工学院在内的多家知名流行病学研究机构都指出，意大利可能有相当高比例的轻症患者、无症状感染者没能被发现。专家估计，如果能将这类"隐性感染者"也统计在内，意大利的病死率应该在3%以下。目前，由于意大利的病毒检测能力已达极限，无法保证对所有的密切接触者进行主动检测，只能优先排查已经出现明显症状的患者。

意大利南方城市那不勒斯警方在街头执行禁足令

不过，帝国理工学院的论文也指出，未被发现的"隐性感染者"在世界各国都可能普遍存在。在中国，卫健委甚至明确表示，无症状感染者即便被检出携带有新冠病毒，也不计入确诊病例，一旦出现具体症状，才会反映在官方公布的统计数字之中。

现在，意大利北部的威尼托大区正在准备调集力量，对当地全体民众进行新冠病毒检测。专家希望，通过这一行动，能够更准确地掌握当前疫情的总体局势，也能为意大利其他地区的疫情防控提供更加可靠的参考数据。

死因统计口径不同导致分子变大？

位于博洛尼亚的意大利实证医学基金会也指出，统计口径问题造成了意大利病死率偏高，而且不仅仅是因为检测能力不足导致"分母不够大"。该机构的学者认为，在许多其他国家，新冠病毒感染者如果在治疗期间心脏病突发去世，很有可能不被计入当前疫情死亡病例；但是在意大利，任何一名死亡患者，只要他被检出携带新冠病毒，就会计入死亡病例。而且，不少意大利病人死亡之后，也会接受检测，以确认其生前是否感染了新冠病毒，这种做法在其他国家极其少见。

发生"医疗挤兑"重症患者苦等呼吸机？

早在2月初，德国冠状病毒权威专家德罗斯滕(Christian Drosten)就指出，武汉、湖北的病死率居高不下、数倍于中国其他省份，重要的原因就是当地的医疗体系一度严重过载。而现在意大利的病死率直线上升，以德罗斯滕为代表的许多德国专家也认为，医疗体系过载是主要因素。在疫情发生前，6000万人口的意大利只有总共5300张配备有呼吸机的重症病床，而8000万人口的德国却配备有2.8万张。几天来，不断有意大利一线医护人员哭诉呼吸机不够、不得不艰难抉择哪些重症患者只能"等死"的消息。

意大利政府在3月初病例数开始爆发式增长后才仓促寻求增购呼吸机、扩大重症病床数量，目前将总数扩大到了7200张。而德国政府同期已经订购了1万台呼吸机，3月12日默克尔总理还透露，政府已经出面协调工业界，全力增加呼吸机产能，并且要求全国医院努力将重症病床数量翻倍。

《南德意志报》在一篇分析中指出，造成德、意两国人均重症医疗资源巨大差距的原因是意大利的财政紧缩政策。意大利是欧元区债务危机中受创最严重的国家之一，仅次于希腊。尽管意大利拥有医疗发达的传统，但是在过去十年间，该国政府不断削减医疗系统的开支。而且，财政紧缩政策不仅仅导致意大利的病床数量不足，众多优秀的医生、护士也在近些年纷纷前往收入更高的欧洲邻国。

事实上，德国的医疗系统近年来也面临着不小的财政压力，许多医院在平时就严重缺乏护士。虽然目前德国依然拥有充足的重症医疗资源，将病死率压在了极低的水平，甚至还有余力来接受来自法国的重症患者，但是，学界、政界都在担心，真正的疫情高峰到来时，德国医疗系统依然有可能不堪重负，出现"有足够呼吸机却没有足够医护人员"的场面。和意大利一样，德国卫生部门也已经开始动员高年级医学生以及退休医生参与疫情防治工作。

意大利克雷莫纳市某处医院加护病房内的患者

疫情发现过晚？

意大利在一月底就发现了少数几名来自中国的输入病例，但是在当地卫生部门的努力下，传染链很快就被切断。局势急转直下发生在2月20日，伦巴第大区的一名病人被确诊，同时，由于此前没有意识到此病患可能感染了新冠病毒，导致医院内还有多名其他病人、医护人员被感染。随后，意大利北部多地都发现了这名"1号病人"的密切接触者，确诊人数迅速飙升。短短几天后，意大利北部的死亡病患数量就开始激增。不少专家因此认为，这些患者很可能在1月底、2月初就感染了。瑞士伯尔尼大学的流行病学专家阿尔特豪斯(Christian Althaus)更是猜测，意大利的疫情在1月初就已经开始传播。意大利流行病学家卡塔贝洛塔(Nino Cartabellota)也支持这种观点：几个月前，意大利部分医院就发现肺炎患者数量反常增加。德国病毒学家德罗斯滕也指出，新冠病毒的超长潜伏期，造成了疫情早期难以被发现；而等到重症患者大量出现引起重视时，则为时已晚。

空气污染严重？

此外，还有专家认为，意大利北部、湖北的新冠病毒致死率居高不下，空气污染也是重要因素。德国美因茨大学的微生物学教授巴克迪(Sucharit Bhakdi)就指出，意大利北部的空气污染之严重，堪称"欧洲的中国"，当地民众的肺部、呼吸道健康状况明显不及空气相对清洁的地区。意大利伦巴第大区的医生卡萨尼(Lorenzo Cassani)也在接受美国《时代周刊》采访时指出，病毒性呼吸道感染的致死率与空气污染之间有着很强的相关性。