意外成为球迷最爱的五大足坛金曲

（德国之声中文网）球场里唱什么歌助威，是由球迷们来决定的，唱片公司根本无法左右。下面这五首歌歪打正着、成为了球迷们最爱的足坛金曲。

披头士乐队的《黄色潜水艇》（Yellow Submarine）

林格·斯塔的这首歌旋律简单，非常适合球迷集体咏唱。

尤其那段重复Yellow Submarine的过门，特别适合球迷摇旗呐喊的节奏，煽情的歌词还很能烘托球场的气氛。

古巴民歌《关塔那美拉》（Guantanamera）

这首歌面世已经有90年的历史了，来自古巴乡村歌手費南德茲（Joseíto Fernández）。但是它成为球迷金曲却是2002年日韩世界杯期间的事情。

这首源于古巴民歌的乐曲令Rocca乐队一炮走红。事实上，大多数球迷只记得一句歌词："鲁迪·福勒只有一个"，以赞扬德国足球传奇鲁迪·福勒。由于歌迷反复咏唱，以至于这句歌词最后成了2002年年度名句。

意大利经典《蔚蓝之蓝》（Nel blu dipinto di blu ）

意大利歌手多米尼科·莫杜尼奥（Domenico Modugno）的这首流行歌曲，本来是要歌颂罗马上空的蓝天白云。

但是，由于歌词"volare"同"finale"（决赛）谐音，所有成了球迷祝贺自己球队冲入决赛时的必唱歌曲。

《向西行》（Go West）

这首歌来自于"村民"乐队（Village People），在很多国家都被球迷所追捧，因为它的歌词太适合修改了。多特蒙德球迷将它改成了 "Ole, jetzt kommt der BVB" （现在轮到多特蒙德了），而到了伦敦阿森纳球迷那里，歌词就变成了"One-nil to the Arsenal."（阿森纳一比零）。

虽然球队之间可能不共戴天，但对Go West的喜爱程度却别无二致。

《你永远不会独行》（You'll Never Walk Alone）

这首歌原本出自罗杰和哈姆施泰因的音乐剧，最终演变成了庄严肃穆的足球金曲，而庄严肃穆也许是这首歌曲被球迷久唱不衰的原因。同其他球场歌曲不同的是，这首歌的歌词至关重要。

六十年代，利物浦队率先将这首歌选为队歌。现在世界各地的球场里都能听到这首歌，几乎成了足球运动不可分割的一部分。