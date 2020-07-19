 意图窃取新冠研究机密? 中国黑客遭美起诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

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意图窃取新冠研究机密? 中国黑客遭美起诉

美国司法部周二公布一份法院文件，显示他们起诉了两名意图窃取研发机密的中国黑客，他们的目标包含了几间研发新冠疫苗及药物的美国生技公司。美国司法部官员也在声明中批评，中国已成为窝藏黑客的天堂。

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff (picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress)

(德国之声中文网) 美国周二 (7月21日) 公布了一份法院文件，显示美国司法部以意图窃取新冠研发机密资讯与对新冠研究人员发动骇客攻击为由，起诉两名中国公民。美国联邦检察官指出，这两名中国公民意图探究研发新冠疫苗与检测技术的公司电脑系统中的弱点，并藉此发动骇客攻击。

此外，这两名分别为34与33岁的被告也被美国司法部指控窃取价值数千万美元的商业机密丶智慧产权与其他有价值的商业资讯。法院文件指出，两名骇客的目标包含在美国丶澳大利亚丶比利时丶德国丶日本丶立陶宛丶荷兰丶西巴牙丶韩国丶瑞典与英国的公司。

检察官说，两名骇客在某些案例中是为自己图利，但在其他的案件中，却是替中国国家安全部来盗取机密。这份起诉文件是本月稍早在华盛顿州所发出，但文件内容直到周二才被公开。

「中国已成黑客天堂」

美国司法部德梅尔斯 (John Demers) 的助理国安检察官在官方声明中表示，中国已成为窝藏黑客的天堂。他写道：「中国为了利用黑客做出对其有利的事，现在已与俄罗斯丶伊朗与朝鲜等国一样成为窝藏骇客的其中一国。」

德梅尔斯説，这两名骇客为满足中国共产党的需求，窃取美国与其他非中国公司的智慧产权，其中包含新冠病毒的相关研究成果。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

美国联邦检察官指出，这两名中国公民意图探究研发新冠疫苗与检测技术的公司电脑系统中的弱点，并藉此发动骇客攻击。

然而，起诉书中并未明确指出两名骇客是否窃取了与新冠研究相关的机密。不过检察官表示，今年1月这两名骇客对一家位於美国麻州专门研发新冠疫苗的生技公司发动骇客攻击。同一段时间，他们也研究了另一间位於马里兰州的生技公司网络中的弱点，而该公司也在之前宣布他们正在研发新冠疫苗。

此外，这两名骇客也被指控今年2月对一间位於加州的生技公司发动攻势，该公司早前宣布正在研发治疗新冠病人的抗病毒药物。检察官表示，这两名骇客的主要目标包含在美国与其他国家的私人公司丶外国政府丶非政府组织与人权捍卫者。

杨威廉/邹宗翰 (法新社丶美联社) 

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