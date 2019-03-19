惺惺相惜？特朗普会晤“巴西特朗普”

（德国之声中文网）这是新鲜事：还从未有过哪位巴西总统如此宣誓性地认可美国在拉丁美洲以致在全球政治上的首强地位。即使是在冷战时期，军政府掌权之时，巴西还与华盛顿保持着比博尔索纳罗现在所计划的要大得多的距离。博尔索纳罗的外长称颂特朗普是"西方的拯救者"。

此次会晤将取决于特朗普和博尔索纳罗对彼此的好恶。鉴于这两名政治家均属感情冲动、易于爆发型，因此峰会期间，俩人不会听计于各自的顾问，并将绝少顾及长期战略。

共同点

特朗普和在国际传媒上常被称为"热带特朗普"的博尔索纳罗在政策上颇相类似。俩人都善于借助社交媒体满足其支持者们的期待。这为这两个政治外行大选获胜作出了决定性的贡献。与此相应，他俩各自的政府机器接掌过程也是一片乱象。他们同议会和司法当局的关系充满紧张。俩人都认为，三权分立碍手碍脚、纯属多余。在信从者那里，他们被视作救世主而被顶礼膜拜。在支持者们看来，他们是为"人民"掌权，因此大不同于先前那些颇遭仇视的政治家群体。

美国举行反对博尔索纳罗的示威游行

特朗普和博尔索纳罗有意发出反民主、伤害少数群体、仇视女性、宣扬暴力的言论，将其作为一种战略，以引起不间断的关注，占领公共传媒制高点，让粉丝们满意。俩人都美化过去，宣称，昔日更好、一切井然有序。俩人都支持国内的武器利益集团。俩人都是反全球化人士。他们毫不隐瞒自己的观点：气候变化纯属臆造、国际组织于事无补。对传统媒体的仇恨把俩人连在了一起。

分歧

不过，俩人之间也有巨大分歧：特朗普以成功的企业家和亿万富翁的形象示人，尽管他有意并采用各种手段不让公众确切知道他的实际资产。他广有人脉，是美国富豪圈的组成部分，多年里，他还是电视界名人。对他来说，"达成交易"乃是所有行为的宗旨，一切都该有利于自己- 或者，按现在的说法，要使"美国优先"。

博尔索纳罗则只是一名相对而言不成功的前职业军人。作为上尉，他曾被拘15天，之后，被转入预备役。此后，他曾在6届议会当过普通议员，作为退休军人的利益代表出人头地，却从未能对政治有过值得一提的影响。他既不富裕，也无广大人脉，如果忽略军方和里约热内罗的民兵不计的话。他对这个世界没有多少见识。不过与特朗普不同，他并不否认，自己对很多问题尚无答案。

俩人对对方的评价有天壤之别：博尔索纳罗公开表达对特朗普的钦佩之情；特朗普则全然不同。对他来说，这个得来全不费功夫的南美盟友乃是他迄今无需特别对之表示好感的一名总统罢了。这一点，现在或许会有所改变。

目标明确

不论对特朗普怀揣多少敬意，博尔索纳罗的此次国事访问有着明确的内政目标。他要利用拜访世界第一强人的机会在自己的选民那里得分：在美国，他将首先同教友们会面，这一安排颇得福音会教徒们的好感。看重博尔索纳罗的巴西企业家和投资人则希望，特朗普会同意巴西加入工业国俱乐部- 国际经合组织。迄今，美国执意反对。在博尔索纳罗内阁里占优势的军方希望，巴西能成为美国在北约之外的亲密盟友，即一个所谓的"非北约主要盟友"，从而更易获得美国的军事装备，对军方来说，在位于赤道线的巴西小城阿尔坎塔拉（Alcântara）共同拥有一个导弹基地，也极具吸引力。

巴西方面的愿望清单很长，美方的单子则要短多了。列在最顶端的是委内瑞拉。对特朗普而言，终结加勒比地区的专制对一年半后的大选意义重大。为此，他需要巴西的每一种后勤支持，甚或军事支持。

中国议题

中国有可能成为此次峰会的重要议题。巴西人对美中贸易争端加剧不感兴趣。作为大豆的最大买家，中国早已取代美国成了巴西的最大贸易伙伴。

然而，据美国高官向记者透露，美方官员们在华盛顿的会谈中已警告巴西代表们，应对中国电信供应商华为保持安全警惕。

此次为期三天的访美之行将凸显博尔索纳罗对美国在拉丁美洲施加影响的欢迎态度，以对抗他所称的共产党人对民主制的伤害。在上周日（3月17日）与内阁部长和右翼智库成员的一次晚宴上，他强调了这一点。

尽管俩人的顾问们都强调不应对此次访问获重大突破的潜在可能抱过高期待，但这两位领导人在意识形态上的共同基础仍提升了外界的期待：这两个美洲最大国家将大幅扩展合作。