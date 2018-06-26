想谈判？真不满？媒体称美国考虑撤走德驻军

北约峰会前夕的谈判战术？抑或是美国总统对欧洲伙伴、尤其是对联邦德国恼怒的表达？很可能两者都是。
（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》报道，美国国防部正评估从德国撤出驻军的可行性。该报称，美方可能考虑将3.5万驻军中的大部分撤回国内，或者将全部驻军或部分驻军调往波兰。
根据该报道，美国总统特朗普此前在与军事顾问和白宫高级幕僚们会晤时提出了撤军想法。报道称，北约欧洲伙伴国对此不安，试图了解清楚，特朗普是否的确真要这么做，或者是在7月份举行的北约峰会前威胁调整美军结构以作为谈判策略。
特朗普的一封信和一次飞行
《华盛顿邮报》报道称，迄今这只是五角大楼的一项内部研究。美国国家安全委员会一名发言人否认曾要求对从德国撤军作可行性研究。五角大楼发言人帕洪（Eric Pahon）也否认有撤军计划。他同时指出，美军驻扎海外事宜定期受到评估和"成本-效益"审查。他称，美国继续对德国和北约承担责任。
不过，特朗普过去曾一再激烈批评北约，称其"过时"。就在本周，他致函8个北约欧洲成员国，再度敦促增加防卫支出。这位美国总统新近在一次飞行途中又对随行记者重复了这一要求。他尤其敦促德、法、西三国履行2014年达成的将国防开支提升至国内生产总值2%的协议。
对克里米亚的态度暧昧
这位美国总统也谈到了可能继续给北约带来压力的一个议题。对记者提问华盛顿是否会软化谴责俄罗斯吞并克里米亚的立场，特朗普态度暧昧，回答说："这我们得看看。"
在一次有争议的全民公投后，乌克兰所属的克里米亚半岛于2014年3月被俄罗斯并入本国版图。基辅政府和西方谴责这是违反国际法的吞并，并继续视克里米亚为乌克兰领土。欧盟和美国因这一吞并而对莫斯科实施制裁。
今年7月16日，特朗普将在赫尔辛基会晤俄罗斯总统普京。这是特朗普就任总统一年半来的首次美俄首脑正式峰会。
凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社 ）