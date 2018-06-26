想谈判？真不满？媒体称美国考虑撤走德驻军

（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》报道，美国国防部正评估从德国撤出驻军的可行性。该报称，美方可能考虑将3.5万驻军中的大部分撤回国内，或者将全部驻军或部分驻军调往波兰。

根据该报道，美国总统特朗普此前在与军事顾问和白宫高级幕僚们会晤时提出了撤军想法。报道称，北约欧洲伙伴国对此不安，试图了解清楚，特朗普是否的确真要这么做，或者是在7月份举行的北约峰会前威胁调整美军结构以作为谈判策略。

特朗普新近在一次飞行途中又重复了要求北约欧洲成员国增加防卫开支的要求

特朗普的一封信和一次飞行

《华盛顿邮报》报道称，迄今这只是五角大楼的一项内部研究。美国国家安全委员会一名发言人否认曾要求对从德国撤军作可行性研究。五角大楼发言人帕洪（Eric Pahon）也否认有撤军计划。他同时指出，美军驻扎海外事宜定期受到评估和"成本-效益"审查。他称，美国继续对德国和北约承担责任。

不过，特朗普过去曾一再激烈批评北约，称其"过时"。就在本周，他致函8个北约欧洲成员国，再度敦促增加防卫支出。这位美国总统新近在一次飞行途中又对随行记者重复了这一要求。他尤其敦促德、法、西三国履行2014年达成的将国防开支提升至国内生产总值2%的协议。

对克里米亚的态度暧昧

这位美国总统也谈到了可能继续给北约带来压力的一个议题。对记者提问华盛顿是否会软化谴责俄罗斯吞并克里米亚的立场，特朗普态度暧昧，回答说："这我们得看看。"

在一次有争议的全民公投后，乌克兰所属的克里米亚半岛于2014年3月被俄罗斯并入本国版图。基辅政府和西方谴责这是违反国际法的吞并，并继续视克里米亚为乌克兰领土。欧盟和美国因这一吞并而对莫斯科实施制裁。

今年7月16日，特朗普将在赫尔辛基会晤俄罗斯总统普京。这是特朗普就任总统一年半来的首次美俄首脑正式峰会。

美军在东欧展开“陆地大行军” 整装待发 在出发之前，美军举办“亲民活动”：爱沙尼亚的佩尔努市一处广场上，民众有机会近距离接触即将出发的车队。此后，车队从这座波罗的海港口城市启程，开始横穿东欧的“陆地大行军”。

美军在东欧展开“陆地大行军” 支持盟友 孩子们对美军史崔克型（Stryker）装甲车很感兴趣。美军本次行动将途径波罗的海国家爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛以及波兰和捷克。华盛顿希望以此展示对于北约盟国的支持。随着乌克兰冲突激化，东欧国家日益担心受到俄罗斯的威胁。

美军在东欧展开“陆地大行军” 建设互信 摸摸美式装备：尤其是孩子们似乎非常欢迎美军这项“建设互信”活动。在佩尔努开始行动之前，美国2月份就已经在爱沙尼亚展开部署。地点是该国东部纳尔瓦市的军事基地，那里靠近俄罗斯边境。

美军在东欧展开“陆地大行军” 舍近求远 名义上，这次车队驶回美军位于德国上普法尔茨费尔塞克军事基地的行动是名为“大西洋决心”的北约演习的一部分。但军方发言人表示，一般情况下会选择通过船运或铁路运输的方式将重型装备送回。

美军在东欧展开“陆地大行军” 1800公里的旅程 十几辆装甲车及其他车辆在佩尔努启动，踏上返回德国的旅程，全程长达1800公里。“各东道主国家都参与了行动计划”，一名美军发言人表示。

美军在东欧展开“陆地大行军” 不断壮大 车队抵达德国时，规模会达到100多台车辆和大约500名官兵。捷克外长扎奥拉莱克大力赞许本次行动：“这明确显示，北约的信条是：人人为我，我为人人。”

美军在东欧展开“陆地大行军” 车队出发 在爱沙尼亚警方开道下，车队开始首段行程。坦克群通过一条高速公路穿越爱沙尼亚和拉脱维亚边境。 作者: Wulf Wilde



凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社 ）