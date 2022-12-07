 想统治「德意志帝国」的亨利十三世何许人也？ | 非常德国 | DW | 10.12.2022

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非常德国

想统治「德意志帝国」的亨利十三世何许人也？

疑似策划政变的「帝国公民」首脑亨利十三世罗伊斯王子是一名古老贵族家庭成员。他被指意图成为德国国家元首。此人究竟是何许人也？

亨利十三世罗伊斯王子被警方带离位于法兰克福的公寓

亨利十三世罗伊斯王子被警方带离位于法兰克福的公寓

（德国之声中文网）「三十年前，他是一名非常现代，与时俱进且充满活力的企业家」亨利十四世罗伊斯-斯科特里茨亲王（Fürst Heinrich XIV. Reuß-Köstritz）对中德广播电台（MDR）如此评价他的远亲亨利十三世罗伊斯王子（Prinz Heinrich XIII. Reuß）。他表示，亨利十三世可能因为失望而变得激进，但他如论如何也想不到，这名地产商远亲会成为一场阴谋的主谋。

联邦检察官办公室显然正以此罪名指控现年71岁的亨利十三世。据称他是「帝国公民」政治分支的首脑，该组织的25名成员本周三在警方的大规模搜捕行动中被捕。他们涉嫌策划政变推翻德国现行民主体制，使德国复辟君主制，并计划由亨利十三世出任国家元首。

优秀的帝国公民

这名老牌贵族罗伊森家族的王子，很早之前就不讳言自己的世界观。2019年他在苏黎世的世界网络论坛发表的演说就清楚反映出这一点。目前尚不清楚为何他被允许高谈他的理论长达15分钟。组织方或许是想通过商业大会发起数字世界革命，但没想过在德国革命。

无论如何，亨利十三世在会场畅所欲言称，德国1918年就不再作为国际法下的主权主体存在，联邦共和国的权力分立是一种假象，政治更是一种奇观；其目的是掩盖一项事实：第一次世界大战战败后，金融权力圈将德国变成他们的印钞机。

任何曾经与「帝国公民」打过交道的人都知道，这大致上是他们圈内的共同观点。但亨利十三世在苏黎世的演说也透露了他的私人动机，即他的家族史。他声称其家族是「经过1000年统治后遭剥夺财产的王朝」。

罗伊森贵族

事实上，罗伊斯贵族（即使在德国也相当令人感到陌生）是一个极具传统的古老家族。1100年，曾经到卡诺莎进行著名忏悔之旅的德意志国王和神圣罗马帝国皇帝亨利四世让这个家庭成为封建领主。正因如此，这个家庭的所有男性成员至今都以罗伊斯（Reuß）为名。

1647年至1802年间，位于格拉的埃根博格城堡曾是罗伊斯家族的住所

1647年至1802年间，位于格拉的埃根博格城堡曾是罗伊斯家族的住所

从12世纪开始，罗伊斯家族作为「倡导者」（Vogt）在如今的巴伐利亚、图林根和萨克森州以及捷克共和国境内的不同领地进行多线统治。图林根的福格特兰（Vogtland）便是因此得名，而且这个名称至今仍被使用。自1329年起，罗伊斯家族以侯爵级别进行统治，属于高等贵族。这个家族出过多名外交官、军官以及一名条顿骑士团（又称德意志骑士团）大团长。如今还要加上一名阴谋论者。

权力、财产受到剥夺

与所有德国和奥地利贵族相同，罗伊斯家族在1918年一战结束后丧失权力，亨利十三世的祖父亨利二十七世退位。在其家族领地上形成了罗伊斯人民邦（Volksstaat Reuß），并于1920年并入新成立的图林根自由邦。1945年，罗伊斯家族在后来的东德土地上的财产被苏联占领区共产党领导人没收，家庭财产被剥夺。

2008年，位于萨克森的塔尔维茨城堡被归还给罗伊斯家族，建筑和庭院已开始破败

2008年，位于萨克森的塔尔维茨城堡被归还给罗伊斯家族，建筑和庭院已开始破败

1955年出生的亨利十三世并未经历过上述时期。但在罗伊斯的叙述中，他的诉求听上去不仅关乎他个人及（家庭）财产。在苏黎世的演说时，他谈到了在其家族直线型结构统治下人民的幸福，以及那些如今生活在「卡夫卡式民主条件」下人民的不幸。

他也在世界网络论坛上抱怨，几十年来他一直试图通过法律途径取回被征收的财产却徒劳无功。如今他似乎认为，为被没收的财产进行司法斗争毫无作用，因为在他看来，德国的司法和法律界与所谓的假政府相互勾结。

为家族遗产而战

事实上，亨利十三世可能投入大量时间和金钱收复家族财产，例如买回韦德曼斯勒斯特猎宫（Waidmannslust），据说这里曾被作为所谓颠覆者的聚会场所。此外，2019年他以已逝母亲的名义为过去的房产打官司。据他所称一无所获，但事实并非如此。2008年，他拿回了萨克森的塔尔维茨城堡。

韦德曼斯勒斯特猎宫据称曾是阴谋者的聚会所。2022年12月7日，警方进行了突击搜索

韦德曼斯勒斯特猎宫据称曾是阴谋者的聚会所。2022年12月7日，警方进行了突击搜索

其他罗伊斯家族成员也成功提出了赔偿要求。在亨利十四世所属的旁支提起诉讼后，克斯特里茨行政法院2002年判决，征用当地的城堡（部分已被拆除）以及公园是非法的。

亲戚形容他「有点糊涂」

据罗伊斯家族表示，亨利十三世早在2008年就退出约有60名成员的家族圈。亨利十四世亲王罗伊斯-斯科特里茨对中德广播电台表示，在亨利十三世于苏黎世发表演说后，他就同后者「大大地疏远」对方。今年8月，在图林根州巴特洛本施泰因的市场节的一次事件后，家族族长也疏远了亨利十三世。当时亨利十三世与右翼政党德国选项党（AfD）州议员特鲁姆（Uwe Thrum）和时任市长维戈特（Thomas Weigelt）在一起，维戈特突然暴力阻挡正在报道帝国公民议题的记者。

据中德广播电台报道，亨利十四世形容，这名敏锐的房地产企业家显然已经成为「陷入阴谋论误区的糊涂老人」。

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