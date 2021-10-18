 想吹哨？有人帮！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2021

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新闻广角

想吹哨？有人帮！

不仅仅是斯诺登、阿桑奇。现实世界无所不有，我们每个人都有可能成为所谓的“举报人”（也称：吹哨者）。先评估风险，然后公开：如今，举报人可在爆料前向专业组织寻求咨询。

如今 吹哨人已经彻底走入了我们的生活（资料图片）

如今 吹哨人已经彻底走入了我们的生活（资料图片）

（德国之声中文网）一段时间来，脸书（Facebook ）举报人豪根（ Frances Haugen）公共场合频频露面。自这位女士 10 月初向公众分享有关这家科技巨头的内幕以来，媒体和立法者对脸书便另眼相看，并意欲限制这个网络大亨的垄断地位。爆料显示，脸书将赚钱置于用户安全之上。 

不过，在透露自己的身份之前，豪根女士获得了非营利组织"举报人援助"的帮助，以合法手段保护了自己。对举报人，该组织提供免费法律咨询及额外服务，如媒体指导和安全的沟通方式。 

举报的后果 

对于举报人，这些组织是冒险进入公众视野之前的首要咨询者。因为，爆料会给自己带来何种后果取决于相关国家的不同立法，可能会非常严重，--从威胁、勒索，到社会排斥以致谋杀，都有可能。 

在这方面，美国制定有相对严厉的法律，如《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank-Act）。此法是对 2007-2009 年金融危机作出的反应。根据该法，可表彰或补偿举报人，并禁止雇主报复雇员中的举报者。不过，2015年，该法有所松动。 

在欧盟，对举报人重要性的认识也在增加。两年前，成员国们通过了举报人保护法规。

脸书（Facebook ）举报人豪根（ Frances Haugen）在公共场合频频露面

脸书（Facebook ）举报人豪根（ Frances Haugen）在公共场合频频露面

布鲁塞尔跟进 

根据该法规，欧盟成员国必须在今年 12 月 17 日前出台符合欧盟法规的国家法。然而，迄今，无一成员国走到了这一步。而即使在已有相关法律的地区，很多举报人也需要获得如何安全曝光的咨询。 

设址华盛顿的非营利组织"全国举报人中心"（National Whistleblower Center）首席执行官纳尔逊（ Siri Nelson）指出，尽管有保护措施，但举报人仍可能遭到报复。该组织为举报人提供资源并介绍律师。

透明国际举报计划协调员特拉考尔（ Marie Terracol ）认为，尽快寻求帮助非常重要。该组织在世界各地设立了"宣传和法律咨询中心" (ALAC)，帮助当事人举报腐败。她指出，该组织有助于举报人做出可靠决定，并能在整个过程中提供咨询。她表示，在缺乏或不执行相关保护法律的国家/地区，该组织通常需要采取更多措施。

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一年后，他们怀念这位“吹哨人”

富于勇气的银行家

比如，尽管透明国际在法庭上为银行经理卡里姆（ Gasim Abdul Kareem）做了辩护，但这位帮助揭露了马尔代夫政府相关腐败体系的举报人仍被定罪。不过，他获刑较轻，不必继续服刑。 

非洲举报人保护平台 (PPLAAF) 亦不得不根据所在国家或地区情况调整自己的服务。比如，在南非，有关案子需要的是更多法律咨询，而在在刚果民主共和国 (DRC) 等国家，该组织就可能必须在数星期内安全疏散举报者全家。 

该平台项目经理波尔东－法塔尔（ Gabriel Bourdon-Fattal ）说："举报者到处都会有风险，但在非洲，情况更糟，因为，当事人可能会丧生，或者，其家人或身边的人受到身体伤害。"

刚果银行家卢蒙巴（Jean-Jacques Lumumba）曝光了前总统卡比拉（Joseph Kabila）家族的腐败行为

刚果银行家卢蒙巴（Jean-Jacques Lumumba）曝光了前总统卡比拉（Joseph Kabila）家族的腐败行为

 

"任何人都可能会有举报的一天" 

在刚果民主共和国，举报人这一概念直到不久前都还不存在。直到该国银行家卢蒙巴（Jean-Jacques Lumumba）曝光了前总统卡比拉（Joseph Kabila）家族的腐败行为时，这一概念才广泛进入公众视野。继卢蒙巴后，又出现了众多其他举报人。 

即使对尚未公开爆料者，举报人援助组织也有很大作用，在某些情况下，甚至可以挽救生命。华盛顿"全国举报人中心"的纳尔逊女士说，它犹如一场火警预演， "即使事先并无计划，你也知道在紧急情况下该怎么做，因为，任何人都可能有举报的一天。"

作者：  Beatrice Christofaro

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