惩罚性关税：德外长要求欧盟对美示强

（德国之声中文网）欧美贸易纠纷重趋激烈，德国外长敦促走强硬路线，但同时呼吁继续对话。马斯（Heiko Maas）对丰克传媒集团报纸表示，"欧盟现在必须作出反应，在世贸组织同意后，也征收惩罚性关税。"

马斯历来认为不应走对抗之路。不过，他强调，美国拒绝了欧盟有关在航空工业补贴争议问题上达成一项妥协解决办法的建议，"大西洋两岸的就业者和消费者都将为此付出代价。"

这位德国外长明确表示，欧洲依旧愿与美国就航空工业的补贴问题谈判制定共同准则。他指出，仍存在着使世界经济避免更多损失的机会，"因为，所有各方都能从开放的和公平的贸易中获益。"

世贸组织同意惩罚性关税

美国新近宣布，鉴于欧盟对飞机制造商空客提供补贴，将对进口自欧盟的商品征收惩罚性关税：自10月18日起，对飞机增加征税10%；对奶酪、葡萄酒、黄油、橄榄油和咖啡等其它众多商品征收25%的关税。

这一报复性措施的基础是世贸组织2018年的一项裁定。该项有利于美国的裁定结束了延续近15年的有关空客补贴的争议。欧盟则在针对美国政府对波音飞机制造商提供补贴的一项类似争讼程序中获胜，并威胁，从明年起同样对美征收惩罚性关税。

根据基尔（Kiel）世界经济研究所（IfW）的一项分析，新关税将使德国受最大打击，--每年将损失价值20亿欧元的出口；全欧盟一年损失70亿欧元。

欧盟警告：主受害方是美国消费者

欧盟则在针对美国政府对波音飞机制造商提供补贴的一项类似争讼程序中获胜，并威胁，从明年起同样对美征收惩罚性关税。欧盟贸易委员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）称美国计划的惩罚性关税"短视、于事无补"。

欧盟委员会一名发言人在布鲁塞尔表示，美方此举首先损害的是美国消费者和企业，此外，新关税将使找到飞机制造业补贴问题争议的解决办法变得更加复杂。

这位发言人指出，例如，欧盟可以计划对西红柿酱和游戏机征收报复性关税。鉴于美国政府对空客的竞争对手波音违法提供补贴，欧盟方面的报复性关税措施也会得到世贸组织的批准--有可能是2020年年初。欧盟确认，一年的损失可达120亿美元。

凝炼/任琛(德新社，德国电视二台)