 惩罚关税不断升 中国出口继续增 | 经济纵横 | DW | 12.07.2019

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经济纵横

惩罚关税不断升 中国出口继续增

尽管与美国的贸易冲突持续，今年上半年，中国出口仍明显增加，但第二季度经济增长率降至近30年来最低。

China Containerhafen in Shanghai (picture-alliance/dpa/Y. Shenli)

（德国之声中文网）据中国海关总署周五（7月12日）公布的数据，今年上半年，以人民币计算，中国出口同比增长6.1%，进口增长1.1%，外贸盈余1.23万亿元（约值1789,4亿美元）。

上月底，美中就暂停贸易争端达成一致。根据该协议，双方近期内不再互征新特别关税。此前，这两个全球最大经济体不断互征新关税。

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中国经济放缓影响了谁? 在2018年汽车市场整体销售量下滑情况下，超豪品牌销售量却上升。像是宾利、劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、阿斯顿马丁、迈凯轮的市场逆势增长了37%。 (11.07.2019)

路透社调查分析师此前预计，中国在4月份收缩2.7％后，这个全球最大出口国的5月出货量可能较去年同期下降3.8％。然而结果却跌破专家眼镜。 (10.06.2019)

自去年7月起，中国对美出口受到特朗普关税政策的影响。关税是否对中国经济造成真正的伤害？中国是否挺得住？ (18.05.2019)

媒体：中国GDP增长率二季度放缓至6.2%

据法新社援引市场分析家的一项报道，受到美中贸易战及全球需求趋弱的影响，今年二季度，中国经济增长率降至近30年来最低水平。

根据10名经济学家在下周一官方公布GDP数值前所作的预测，今年4月至6月，这个全球第二大经济体增长率为6.2%。这是该国近30年来最低的季度增值，但仍介于政府提出的6.0-6.5%的全年增长目标区间。2018年，中国经济增长率为6.6%。     

今年，北京强化了对本国经济的支持力度，但尚不足以补偿国内需求不旺、海外对中国商品需求减少带来的影响。

分析家们指出，政策制定者们有可能采取进一步措施。他们指出，本周三，李克强总理主持的一次国务院会议确定要进一步稳外贸措施，研究继续降低进口关税总水平。

穆迪分析公司首席亚太经济学家科克伦（Steven Cochrane）指出，对美出口现有的征税对中国经济产生影响，工业生产和出口亦弱，对美海运显著回落。

 

凝炼/乐然（路透社、法新社）

 

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