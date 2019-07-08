惩罚关税不断升 中国出口继续增

（德国之声中文网）据中国海关总署周五（7月12日）公布的数据，今年上半年，以人民币计算，中国出口同比增长6.1%，进口增长1.1%，外贸盈余1.23万亿元（约值1789,4亿美元）。

上月底，美中就暂停贸易争端达成一致。根据该协议，双方近期内不再互征新特别关税。此前，这两个全球最大经济体不断互征新关税。

媒体：中国GDP增长率二季度放缓至6.2%

据法新社援引市场分析家的一项报道，受到美中贸易战及全球需求趋弱的影响，今年二季度，中国经济增长率降至近30年来最低水平。

根据10名经济学家在下周一官方公布GDP数值前所作的预测，今年4月至6月，这个全球第二大经济体增长率为6.2%。这是该国近30年来最低的季度增值，但仍介于政府提出的6.0-6.5%的全年增长目标区间。2018年，中国经济增长率为6.6%。

今年，北京强化了对本国经济的支持力度，但尚不足以补偿国内需求不旺、海外对中国商品需求减少带来的影响。

分析家们指出，政策制定者们有可能采取进一步措施。他们指出，本周三，李克强总理主持的一次国务院会议确定要进一步稳外贸措施，研究继续降低进口关税总水平。

穆迪分析公司首席亚太经济学家科克伦（Steven Cochrane）指出，对美出口现有的征税对中国经济产生影响，工业生产和出口亦弱，对美海运显著回落。

凝炼/乐然（路透社、法新社）