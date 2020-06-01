惨遭降级！汉莎航空被“逐出”达克斯

（德国之声中文网）汉莎航空在德国达克斯股票指数中的一席之地被柏林房地产集团Deutsche Wohnen取代。一家公司能否晋级达克斯指数中30强之列的决定性因素是公司在证券交易所的营业额（交易量）及其股票市场价值（市值）。

居股市"德甲"逾30年

新冠危机导致汉莎航空的股票价格暴跌。这就是在堪比足球"德甲"的达克斯指数连续站位近32年的汉莎航空现在被逐的原因。

而取代汉莎成为达克斯新成员的Deutsche Wohnen公司，在全德国拥有16万套出租公寓，是德国第二大私营房东。本周五（6月5日）,Deutsche Wohnen向股东发出了参加年度股东大会的邀请。德国最大的房东是Bochumer Vonovia房地产公司。该公司5年前进入达克斯指数。

声誉受损

尤其是对于指数型基金（ETF）而言，指数变化现象很重要，必须相应地进行调整，这通常会影响股价。对于"达克斯"成员来说，这也是一个涉及声誉的问题。尤其是对于国际投资者而言，达克斯的领先指数是引领德国经济发展的一项指标。下一次对德意志交易所股票指数进行定期审查的日期是2020年9月3日。

稍堪安慰的是，被逐出达克斯指数的知名公司不只汉莎航空公司一家。2019年9月，德国老牌工业公司蒂森/克虏伯（Thyssenkrupp）便迫不得已离开达克斯指数30强之列。而在其之前的一年，德国商业银行（Commerzbank）也已被迫退出，让位给支付服务商Wirecard公司。蒂森/克虏伯和德国商业银行都是自1988年7月1日达克斯指数成立以来就在该指数中曾持续占有稳固地位的15家公司之一。

裁员阴影

新冠危机导致数月来空中交通几乎陷于瘫痪，汉莎航空公司承受沉重压力，雇员约138000人的该企业中，很多人面临失业危险。为此，联邦政府制定了一项援助计划，试图通过提供各种援助以及公司的自有资本筹集总额达90亿欧元的资金，作为交换，国有的经济稳定基金（WSF）将拥有其中20％以上的股份。

此外，联邦政府还计划在由20名成员组成的汉莎航空监事会中占有两席。政府的这一一揽子计划尚需汉莎航空公司的股东们开放绿灯，为此，将在本月25日召开股东特别大会。

李京慧/凝炼 (德新社、法新社、路透社)