惨遭降级！汉莎航空被“逐出”达克斯

（德国之声中文网）汉莎航空在德国达克斯股票指数中的一席之地被柏林房地产集团Deutsche Wohnen取代。一家公司能否晋级达克斯指数中30强之列的决定性因素是公司在证券交易所的营业额（交易量）及其股票市场价值（市值）。
居股市"德甲"逾30年
新冠危机导致汉莎航空的股票价格暴跌。这就是在堪比足球"德甲"的达克斯指数连续站位近32年的汉莎航空现在被逐的原因。
而取代汉莎成为达克斯新成员的Deutsche Wohnen公司，在全德国拥有16万套出租公寓，是德国第二大私营房东。本周五（6月5日）,Deutsche Wohnen向股东发出了参加年度股东大会的邀请。德国最大的房东是Bochumer Vonovia房地产公司。该公司5年前进入达克斯指数。
声誉受损
尤其是对于指数型基金（ETF）而言，指数变化现象很重要，必须相应地进行调整，这通常会影响股价。对于"达克斯"成员来说，这也是一个涉及声誉的问题。尤其是对于国际投资者而言，达克斯的领先指数是引领德国经济发展的一项指标。下一次对德意志交易所股票指数进行定期审查的日期是2020年9月3日。
稍堪安慰的是，被逐出达克斯指数的知名公司不只汉莎航空公司一家。2019年9月，德国老牌工业公司蒂森/克虏伯（Thyssenkrupp）便迫不得已离开达克斯指数30强之列。而在其之前的一年，德国商业银行（Commerzbank）也已被迫退出，让位给支付服务商Wirecard公司。蒂森/克虏伯和德国商业银行都是自1988年7月1日达克斯指数成立以来就在该指数中曾持续占有稳固地位的15家公司之一。
疫情之下，大批汉莎客机“赋闲”在停机坪
裁员阴影
新冠危机导致数月来空中交通几乎陷于瘫痪，汉莎航空公司承受沉重压力，雇员约138000人的该企业中，很多人面临失业危险。为此，联邦政府制定了一项援助计划，试图通过提供各种援助以及公司的自有资本筹集总额达90亿欧元的资金，作为交换，国有的经济稳定基金（WSF）将拥有其中20％以上的股份。
此外，联邦政府还计划在由20名成员组成的汉莎航空监事会中占有两席。政府的这一一揽子计划尚需汉莎航空公司的股东们开放绿灯，为此，将在本月25日召开股东特别大会。
李京慧/凝炼 (德新社、法新社、路透社)
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航空公司陷危机 政府坐进驾驶舱
救助可以 插手不行！
德国政府将动用90亿欧元拉汉莎航空一把。由此，德国政府的入股比例为20%，而且有提升至25%的可能性。这是为了在面对恶意收购的情况下，能够保住成千上万的就业岗位。德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）表示：政府不会插手干预公司的管理事务。
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政策先行 扶持给力
法国政府承诺为危机中的法航（Air France）提供70亿欧元的救助资金。欧盟执行委员会已经批准。70亿欧元包括包括政府提供贷款担保和股东贷款，让法航在疫情冲击下能取得紧急流动性资金。为了给政府援助航空公司敞开大门，欧盟执委会3月中放松了国家援助的规定，让欧盟各国能够更容易的扶持因新冠疫情陷入财务困境的企业。
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智慧之翼和智慧的方案
捷克共和国政府准备加大在该国廉价航空智慧之翼（Smartwings）的影响力。这家航空公司的母公司是捷克国家航空。该国工业部长甚至提出了政府全面收购的想法。公司的经理层则表示，没有人对此有兴趣。他们想要的是由政府出面担保的贷款，好让公司能够度过时艰。
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葡萄牙航空：贷款还是收购？
已经半国有化的葡萄牙航空（TAP）为了生存下去，想要得到政府担保的贷款。该国总理也提及过全资收购的可能性。目前，这家航空公司一半属于葡萄牙政府，45%的股份属于美籍巴西裔大股东尼尔曼(David Neeleman)。剩下的5%属于该公司的员工。
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孤立无援撑下去？No way, 挪威航空！
只有在政府的帮助下，廉价航空挪威航空才能勉强留在空中。经历了一次结构性改革后，公司得到了奥斯陆政府的贷款许可。AerCap，一家飞机租赁公司，把手中的租赁合同换成了挪威航空15.9%的股份。另外有12.67%的股份属于中国银行控股的中银航空（BOC Aviation）。
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打破48年无亏损纪录
新加坡航空宣布，公司成立48年来首次进入亏损状态。新冠疫情下，新航的大部分飞机停在地面。该公司已大部分已经国有化。政府的控股公司Temasek掌握着新航超过50%的股份。对于新加坡政府来说，不干涉公司管理层的运作尤为重要。
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海湾航空：政府援助是立命之本
阿联酋航空、阿提哈德航空和卡塔尔航空都是海湾地区的国有航空公司。它们早就招来了竞争者们的批评。批评声音称，这三家由海湾国家政府支持的航空公司能够不设上限的得到政府财政资助，凭这种不公平的竞争优势排挤其它航空公司。新冠危机爆发前，这三家海湾航空公司的增长势头都超过了行业平均水平。
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政府干预 不是新鲜事
旗下拥有俄罗斯航空（Aeroflot）、俄罗斯国家航空（Rossiya）和胜利航空公司（Pobeda） 的俄罗斯航空集团又是一个例子：它51.2%的股权都属于政府。从维基百科公布的数据来看，全球共有大约150多家航空公司属于政府多数控股。但是这些公司还是属于少数派，因为全球共有大约5000家航空公司。
作者: Hardy Graupner