 惨败之后，德国队到底还行不行？ | 足坛体坛 | DW | 22.11.2020

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足坛体坛

惨败之后，德国队到底还行不行？

德国国家足球队在欧洲足球国家联赛对阵西班牙的比赛中经历了一场罕见的溃败。国家队教练勒夫显得无所适从。德国足协目前有太多的问题需要解决，但似乎又有些无能为力。

UEFA Nations League | Spanien v Deutschland

勒夫重振德国队的计划失败了？

（德国之声中文网）施魏因斯泰格（Bastian Schweinsteiger）在德国电视一台对国家足球队的表现和状况进行了尖锐批评之后，领队奥利弗·比尔霍夫（Oliver Bierhoff）勉强挤出一个微笑说，希望他很快再回来看望球队。比尔霍夫的话也可以理解为是在回敬这位曾经的国家队核心人物施魏因斯泰格，现在却公开批评国家队领导成员。

在西班牙塞维利亚对阵西班牙国家队0:6惨败之后，德国国家足球队的处境可以说是灾难性的。对于球队未来的正确前进方向的讨论持续已久，可能还会变得更加热烈。2018年德国队在俄罗斯举行的世界杯小组赛中早早出局，遭受了比在塞维利亚更惨重的溃败时，主教练约阿希姆·勒夫（Joachim Löw）就表示要向前看。

勒夫毫不留情地将国家队的几名主力队员如马茨·胡梅尔斯（Mats Hummels）、杰罗姆·博阿滕（Jerome Boateng）和托马斯·穆勒（Thomas Müller）等球员踢出国家队。让这些主力队员重新归队，显然在勒夫作为主教练的情况下是不可能的。

一路下滑

这位主教练选择了追求远景，而不是当下的成绩。现在他已无法体面地摆脱这种窘境。在世界杯小组赛出局之后他就曾承认自己的战术失误，有些 "自以为是"。

很明显的是，自从2014年巴西世界杯夺冠后，德国队便开始走下坡路。然而这位国家队主帅却对此置若罔闻，他对那些提批评意见者似乎烦不胜烦。因为有些人，甚至包括勒夫自己都认为，只有他能够拯救德国足球队摆脱困境。

Fußball Nationalmannschfat | Oliver Bierhoff

国家队领队比尔霍夫力挺勒夫继续担任主帅

不过，对国家队的持续下滑，球队的管理层和德国足协难辞其咎。领队比尔霍夫令原本低调的国家足球队获得了更大关注，将球队的各个层面都打造得更专业，这在德国足协是前所未有的。德国国家足球队在这位现年52岁的领队的带领下，采取积极的营销战略，结果是就连以往对足球不太感兴趣的人也开始关注足球了。

对足球的宣传炒作再加上良好的体育成绩，使德国足球队名声大噪。但是比尔霍夫也在不知不觉中开始飘飘然。他也变得几乎听不得批评意见，意识不到自己的行为后果。

全力推动营销战略

大打市场营销牌，让国家队变得更像一个球迷俱乐部。周围那些追捧国家队、有VIP购票权的人不同于那些对球队的发展状况也会提批评意见的忠实球迷。此外，公开的训练变成了特例。当比尔霍夫给国家队冠以营销口号，后来又称其为一种"产品"时，已经变味的国家队铜臭气越来越浓。

德国国家足球队越来越多的成为了一个追求商业利润的工具。在金钱至上的道路上声誉损失越来越大，与粉丝拉开的距离越来越远。在新冠疫情爆发之前，这种令人不悦的发展势头就已经出现，体育场内观看国际比赛的观众数量明显减少就足以说明这一点。

内部斗争

如果一个足球协会足够强大，或许还能够发现这种发展势头并予以纠正。但近年来，德国足协主要关注的是自身和内部权力斗争，而不是集中精力制定未来发展战略。足协显然寄希望于勒夫和比尔霍夫，希望他们找到正确的发展道路，因此对他们完全放手。可以说勒夫和比尔霍夫因此在国家队内部建立了一个"国中之国"，几乎听不进任何批评。

DFB-Integrationspapier Türkiyemspor Berlin

德国足协主席凯勒希望对足协进行改革

无论是前德国足协主席莱因哈德·格林德尔（Reinhard Grindel）还是他的继任弗里茨·凯勒（ Fritz Keller ）都未能使国家队再次成为德国球迷的宠儿。足协与勒夫签约至2022年足球世界杯，看来提前解雇勒夫不大可能。足协主席凯勒目前正在努力创建新的结构，但是遇到很大的阻力。

迄今德国足协还从未解雇过球队主教练。一场大型比赛之后进入一段调整期纯属正常，尤其是在此次溃败结果如此令人惊愕的情况下。再加上德国足协还有这么多的事情需要处理，因此更换国家队主教练并非当务之急。勒夫也将在2021年夏天的足球世界杯赛担任主教练。

周三(11月18日)回到法兰克福后，比尔霍夫和凯勒在慕尼黑机场举行了半小时的危机会议。会议做出的决定是，尽管遭受了德国国际比赛史上的2场最惨重失败，但勒夫继续担任国家队主教练。

德国足协主席表示，协会 "决定对德国国家队进行改革，聘用多名具有发展潜力的新的年轻球员。正如我们昨天所看到的那样，这条道路可能更不平坦，也可能导致痛苦的失败。" "目前我们面临的挑战依然是组建一支强大的队伍，迎接接下来的三大赛事：明年的欧冠联赛、2022年的足球世界杯和2024年的主场欧洲足球锦标赛"。

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