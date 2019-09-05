惠誉降低香港评级 金融重镇前景堪忧

(德国之声中文网) 惠誉评级将本港长期外币发行人违约评级（IDR）调低，从｢AA+」下调为｢AA」，也将香港经济展望评定为负面，主要是基于对政治环境的评估。

惠誉评级在声明中写道: ｢『一国两制』主导着香港与中国的关系，然而持续数月的冲突与暴力正在考验着『一国两制』框架的边线与韧性。 对于香港事务，与1997年主权移交以来的纪录相比，中国官员也较以往展现出更公开的立场。 」惠誉评级也预期｢一国两制」的框架会保持不变，估计香港未来还会再继续被整合进中国的行政体系，也象征着更多机构上与法律上的挑战。 惠誉认为，香港与中国的治理上的差异会逐渐缩小。 中国目前的评级是A+，前景稳定。

惠誉解释，尽管现在的政府已经对抗议者的某些诉求做出让步，民众的抗议声浪很可能仍然会持续下去，

在香港特首林郑月娥正式宣布撤回修例之后，香港的｢反送中」示威者仍然没有停止抗议。 根据香港民间调查机构大众意见研究院(Kong Pollster)在9月4日晚上10点起算24小时所做的在线民调，在林郑正式宣布动议撤回修例，6564份当中有高达97.96%的受访者表示｢不满意」。

周五(9月6日)早上，港铁太子站有少女在站长室外下跪，请求公开港铁8月31日的闭路电视片段。 之后有几名示威者陆续加入跪地，更有数十名市民围观，有的更加入声援。

示威者在周末排定了港币换美金、干扰机场运作、人权与民主法案集会、人权与民主祈祷会等活动。 学生组成人链的活动也仍在进行中，预计会持续到下周一。

罗法(综合报道)