 惠台措施加保险 台湾商界心动几分? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

惠台措施加保险 台湾商界心动几分?

中国日前拟定专给港澳台的社会保险办法。这是继「惠台31条」之后，又一个宣称「国民待遇」的政策。台商间对这个政策的反应如何?

Symbolbild China und Taiwan (Imago/ZumaPress)

美国洛杉矶有人把中华民国与中华人民共和国的国旗合并成新图样，象征「两岸一家亲」

(德国之声中文网) 中国今年推出许多政策，都标榜「与台湾同胞分享经济发展机遇」，诸如「惠台31条」、「居住证」，而现正推行的社保方案由人力资源和社会保障部10月25日宣布，名為《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法（征求意见稿）》。

社会保险俗称「社保」，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险五项。

过去，港澳台民众在中国工作是否要参加保险，没有一个中央一致的法律可以遵循，模糊空间大，往往是地方各自操作。例如北京市是强制参加，上海、天津、深圳倒是比较弹性。如今，中央敲定专为港澳台人士制订社会保障参保办法。

办法中，除了明定港澳台人士「可以」参加保险，也提到若在港澳台已经纳保的人，不需要重复参保。

优待意味

德国之声采访国际企业驻中国人资主管Johnny Chou(化名)，他强调，这些政策对他来说有比以前好，但不一定会造成实质影响。「说穿了，中国税制比较高。」一家公司在哪里登记，要在哪里和员工签约，才会影响到遵循的法律依据。

许多公司決定在哪里登记立案時，主要考量成本、税率。雇主要在中国帮员工保险的话，负担的保费相当工资的40%。相较而言，台湾的劳健保费比较低，税率也比中国低。

因此，企业在台湾立案签约、再外派去中国是很普遍的变通方法。他说，例如鸿海的富士康，跟员工签约都是在台湾或香港，再派去中国。

至于居住证，他认为申办与否取决于每个人的政治立场、在中国生活的需要。支持统一或是跟中国比较亲近的不会考虑太多，相对其他人可能就会犹豫。另外，在中国长期工作的人也会因为现实生活上有需要，觉得比较方便就去办了。「买票不用再拿台胞证去柜台排队，可以直接从购票机买。去银行开户也不用再带在职证明或是收入证明等一大堆文件。」

至于台湾民间讨论是否影响台湾国籍，他认为不需担心﹕「两岸之间没有对话，中国不可能把资料给台湾，那办居住证，台湾怎么查得到？」

他认为，现在中国的态度是「之前不足的比照国民待遇，之前有的优惠再进一步扩大」。

Wasserversorgung aus China Fujien für Kinmen, Taiwan (Kinmen County Government)

中国福建的水引到金门使用，金门县政府表达庆祝与欢喜

方便与隐私孰轻孰重

然而，同样的政策，另一位熟悉两岸商界的人士却有不同的看法。他认为中国之所以会开出这些政策，是要在两岸对话停摆的情况下，直接和台湾人民对话，减弱台湾人心中对两岸政治体制不同的心理分野。

「不管是要申请居住证、还是申请社会保险，都要揭露很多个人资讯，行踪也完全纳入系统一起掌握。」他说﹕「台湾人已经习惯了民主体制的运作方式，对隐私权有要求，所以难免会有疑虑。」

他举例，台湾立法院在2015年通过了《个人资料保护法》，对公私部门如何搜集、处理、利用个人资料都有详细规范。例如学校以前会有校友通讯录，载明校友的姓名跟联络方式供社群使用。但是现在，需要每个当事人针对各项目一一进行授权，才可以把联络方式转给第三方。凡有违法，可以要求撤除，甚至提告。

「(台湾人)在民主制度下形成对隐私权的看法，中国在一党专政下对隐私不重视，不去保障，人民重视也没有用。」

这呼应到今年三月，百度创办人李彦宏在中国高层发展论坛上说「中国人愿意用隐私换方便效率」的争议言论。不具名人士说﹕「在民主社会，利用法律保护人权自由个资；但在中国社会观念卻不一样 - 在民主国家里面享受的保障，一旦触碰到政治，就不存在。」

Demonstration gegen Pekings harte Politik (DW/T.Tcung Han)

这套玩偶装在中国可不能穿着上街

惠台31

今年2月28日，国台办、国家发改委等部门联合印发了促进海峡两岸经济文化交流合作31条措施，简称「惠台31条」。之后，各级地方政府纷纷推出响应措施，包括天津52条、上海55条、福建62条，广西、宁波、潍坊还有惠台80条。对台人求学、求职、投资、创业、贷款都有详细规定，比过去具体。

台湾民间一度掀起前往中国求学的讨论热潮，但是美国仍然是最多台湾学生前往留学的国家。

根据台湾行政院105年资料，前往中国就业的人高达40.7万人。然而，台湾人若要取得中国护照尚有难度，2004年至2017年间，只有547名台湾人为取得中国护照丧失台湾身份。

罗法/李芊(综合报导)

观看视频 01:57
直播
01:57 分钟

台灣年輕人看「中國居住證」

DW.COM

跟紧惠台31条 天津发布对台52条

天津作为北方大海港城，选在津台商品博览会前一晚公布52条惠台措施，期望深化中台合作。 (05.07.2018)  

北京推出惠台新招 瞄准台湾人的“获得感”

中国国台办公布了31条新的惠台措施，称新规让台企在多领域与陆企享受同等待遇。专家分析认为，旨在吸引台湾企业和专业人才前往中国大陆发展的这些措施，对企业和个人带来利好，但会让台湾面临人才和人心的流失。 (28.02.2018)  

相关音频视频

台灣年輕人看「中國居住證」  

相关内容

Flagge China und Taiwan

北京抛出“国民待遇” 台湾人稀罕吗？ 08.02.2017

北京国台办发言人证实，中国政府正在考虑推出政策，让台湾民众享受“国民待遇”，在就业、就学、生活等方面获得更多便利。

Taiwan Taipeh Songshan Flughafen - Menschen warten am Flughafen wegen Streik

台湾对菲律宾开启免签 28.09.2017

台湾将开始试行对菲律宾国民实行免签证待遇。这是台湾面向亚太、尤其是东南亚新市场开放政策的又一步骤。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

回应中美贸易战？ 北京承诺开放新局面 10.04.2018

习近平在中国两会连任国家主席之后，站上第一个主场外交舞台。在亚洲最大的经济论坛上，习近平宣布加速“对外开放重要举措”，提出了多项经济改革目标。这能否平息中美贸易战?

广告

媒体看中国

China Militärparade (AP)

德语媒体：美国面临来自中俄的挑战

美国宣布退出中导条约，不仅是对俄罗斯发出的信号，同时也是为了遏制中国的军备扩张。此外，中国解禁虎骨和犀牛角交易，引起动物保护组织的极大担忧。 