惠台措施加保险 台湾商界心动几分?

(德国之声中文网) 中国今年推出许多政策，都标榜「与台湾同胞分享经济发展机遇」，诸如「惠台31条」、「居住证」，而现正推行的社保方案由人力资源和社会保障部10月25日宣布，名為《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法（征求意见稿）》。

社会保险俗称「社保」，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险五项。

过去，港澳台民众在中国工作是否要参加保险，没有一个中央一致的法律可以遵循，模糊空间大，往往是地方各自操作。例如北京市是强制参加，上海、天津、深圳倒是比较弹性。如今，中央敲定专为港澳台人士制订社会保障参保办法。

办法中，除了明定港澳台人士「可以」参加保险，也提到若在港澳台已经纳保的人，不需要重复参保。

优待意味

德国之声采访国际企业驻中国人资主管Johnny Chou(化名)，他强调，这些政策对他来说有比以前好，但不一定会造成实质影响。「说穿了，中国税制比较高。」一家公司在哪里登记，要在哪里和员工签约，才会影响到遵循的法律依据。

许多公司決定在哪里登记立案時，主要考量成本、税率。雇主要在中国帮员工保险的话，负担的保费相当工资的40%。相较而言，台湾的劳健保费比较低，税率也比中国低。

因此，企业在台湾立案签约、再外派去中国是很普遍的变通方法。他说，例如鸿海的富士康，跟员工签约都是在台湾或香港，再派去中国。

至于居住证，他认为申办与否取决于每个人的政治立场、在中国生活的需要。支持统一或是跟中国比较亲近的不会考虑太多，相对其他人可能就会犹豫。另外，在中国长期工作的人也会因为现实生活上有需要，觉得比较方便就去办了。「买票不用再拿台胞证去柜台排队，可以直接从购票机买。去银行开户也不用再带在职证明或是收入证明等一大堆文件。」

至于台湾民间讨论是否影响台湾国籍，他认为不需担心﹕「两岸之间没有对话，中国不可能把资料给台湾，那办居住证，台湾怎么查得到？」

他认为，现在中国的态度是「之前不足的比照国民待遇，之前有的优惠再进一步扩大」。

方便与隐私孰轻孰重

然而，同样的政策，另一位熟悉两岸商界的人士却有不同的看法。他认为中国之所以会开出这些政策，是要在两岸对话停摆的情况下，直接和台湾人民对话，减弱台湾人心中对两岸政治体制不同的心理分野。

「不管是要申请居住证、还是申请社会保险，都要揭露很多个人资讯，行踪也完全纳入系统一起掌握。」他说﹕「台湾人已经习惯了民主体制的运作方式，对隐私权有要求，所以难免会有疑虑。」

他举例，台湾立法院在2015年通过了《个人资料保护法》，对公私部门如何搜集、处理、利用个人资料都有详细规范。例如学校以前会有校友通讯录，载明校友的姓名跟联络方式供社群使用。但是现在，需要每个当事人针对各项目一一进行授权，才可以把联络方式转给第三方。凡有违法，可以要求撤除，甚至提告。

「(台湾人)在民主制度下形成对隐私权的看法，中国在一党专政下对隐私不重视，不去保障，人民重视也没有用。」

这呼应到今年三月，百度创办人李彦宏在中国高层发展论坛上说「中国人愿意用隐私换方便效率」的争议言论。不具名人士说﹕「在民主社会，利用法律保护人权自由个资；但在中国社会观念卻不一样 - 在民主国家里面享受的保障，一旦触碰到政治，就不存在。」

这套玩偶装在中国可不能穿着上街

惠台31条

今年2月28日，国台办、国家发改委等部门联合印发了促进海峡两岸经济文化交流合作31条措施，简称「惠台31条」。之后，各级地方政府纷纷推出响应措施，包括天津52条、上海55条、福建62条，广西、宁波、潍坊还有惠台80条。对台人求学、求职、投资、创业、贷款都有详细规定，比过去具体。

台湾民间一度掀起前往中国求学的讨论热潮，但是美国仍然是最多台湾学生前往留学的国家。

根据台湾行政院105年资料，前往中国就业的人高达40.7万人。然而，台湾人若要取得中国护照尚有难度，2004年至2017年间，只有547名台湾人为取得中国护照丧失台湾身份。

罗法/李芊(综合报导)