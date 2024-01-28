 惜字如金的德国总理肖尔茨 | 德国新闻 | DW | 28.01.2024

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惜字如金的德国总理肖尔茨

在面对极右翼势力时，德国总理肖尔茨明确表态反对。但是在许多其他议题上，他却过度沉默。不少分析人士认为，肖尔茨总理沟通欠佳，执政联盟内部争吵不断。事实上，肖尔茨总理的民意支持度已经屡探新低。

1月14日，肖尔茨总理参加波茨坦的反对极右翼游行

1月14日，肖尔茨总理参加波茨坦的反对极右翼游行

（德国之声中文网）"快看，那就是肖尔茨总理。"一名女士推着两名10岁左右的男孩来到警戒线前。其中一人问道："就是那个矮矮的光头？"女士给出了回答，并高举着手机拍摄照片。

这是1月22日肖尔茨参观柏林国际绿色农业展时的场面。在大量新闻记者的簇拥下，他和拖拉机合影，和护林员一起挖坑，和糕点师一起和面。不过，现场的普通民众总是被拦在警戒线外，至少和总理保持数米的距离。

愤怒大爆发！德国农民开始全国性一周示威

许多民众确实对这位总理感到陌生，总是觉得肖尔茨是一名"缺位总理"。诚然，社民党、绿党、自民党的三党执政联盟内部矛盾颇多，俄乌战争导致的能源危机以及通货膨胀让整个德国焦头烂额，从新冠疫情以来一直"撒钱"救市的德国政府，现在也陷入了财政紧张的境地。政府刚想削减农业燃油补贴，农民们就立刻开着拖拉机上街抗议

强烈不满的还有要求大幅加薪、缩短工时的铁路司机，以及受到铁路罢工影响的万千民众。事实上，德国如今的处境非常糟糕：基础设施陈旧不堪、故障不断，数字化进程严重落后其他国家在PISA测试中，中学生的教育水平也滑落到国际平均线以下

为什么会有罢工？

民意走低

更糟糕的是，本届政府给人一种始终在吵架、却没有什么政绩的印象。尤其是绿党和自民党在吵架时，肖尔茨似乎却在袖手旁观。

德国之声一月中旬在柏林街头随机采访民众时，许多人也对肖尔茨内阁有着如此的评价。有人说："就好比一对一直在吵架的夫妻却声称他们很幸福，这样其实是不行的。"还有人说："我们感觉没有真正被倾听。我们觉得所有的东西都在变贵，仿佛德国已经不再是一个值得生活的地方。"

根据民调机构infratest-dimap的最新调研，只有19%的选民尚对肖尔茨总理感到满意。这是该机构1997年开展总理满意度调查以来的最低值。

在这样的情况下，肖尔茨本该主动和民众沟通，让他们对艰难时期以及变革做好心理准备。但是肖尔茨却惜字如金，只在万不得已时才发声。而且，这位总理的公开表态总是非常简短、精炼、甚至枯燥。他向民众许诺，一切都会好起来。可是这样的话没什么可信度。

柏林德国经济研究所(DIW)所长弗拉彻尔(Marcel Fratzscher)在接受德国之声专访时指出，许多变革都带来了严重问题，肖尔茨总理本该公开透明地告知民众。"他必须坦诚地告诉大家政府能够做到哪些、做不到哪些事情，他也必须展现出失望情绪。最重要的是拿出一个态度，他必须赢取民众以及企业的信任。"

1月22日，肖尔茨在柏林国际绿色农业展上与糕点师合影

1月22日，肖尔茨在柏林国际绿色农业展上与糕点师合影

嘘声一片

肖尔茨总理其实并没有高高在上地坐在总理府的办公室里冷眼旁观。总理府发言人称，比起默克尔，肖尔茨不论在哪里都会更积极地寻求与民众接触。然而问题却是，这些接触通常都是事先安排好的，不论是在柏林的绿色农业展，还是在他视察医院时。

在为数不多的与民众"真正"互动中，肖尔茨则不得不忍受谩骂和嘘声。就像不久前他视察洪灾地区以及莅临手球欧锦赛现场时那样。

德国政治教育学院院长闵希(Ursula Münch)对德国之声指出，肖尔茨总理的问题在于，他无法推动他的政策。"露面多不代表效果好。尤其是这位总理，许多人都担心他没有很强的执行能力。"

闵希还对肖尔茨的领导能力提出质疑，认为在三党执政联盟中，他更像是居中调停者，而非领导者。

2023年12月31日，肖尔茨在德国西北部Verden视察水灾地区时，遭到民众的谩骂

2023年12月31日，肖尔茨在德国西北部Verden视察水灾地区时，遭到民众的谩骂

领导无方

在国际舞台上，肖尔茨的领导能力也明显缺位。作为欧洲最大的国家，德国是乌克兰最大的经济及军事支持者，仅次于美国。但是现在，德国内部却因为是否向乌克兰提供巡航导弹争吵不休，肖尔茨本人则保持沉默。一周前的瑞士达沃斯经济年会，肖尔茨压根就没去，连个缺席理由也没有说明。法国总统马克龙却出尽了风头。

如今，连社民党内部也对肖尔茨提出了质疑。《明镜周刊》近期报道称，社民党已经举行了秘密会议，讨论在2025年大选时让国防部长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)取代肖尔茨去竞逐总理宝座。至于肖尔茨本人对此报道的表态？"无可奉告。"

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