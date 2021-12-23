惊人发现：距今数千万年的恐龙胚胎完好无损

（德国之声中文网） 2000年发掘于中国南部赣州的一枚恐龙蛋一直在一家中国采石公司负责人仓库里打发日子，无人问津。直至“英良集团”建立了自己的自然历史博物馆，并在既有藏品中寻找合适展品，这枚恐龙蛋才被重新发现。一次绝对幸运的发现！

偶然的惊人发现

一个中英加研究小组的分析显示，这是一个恐龙胚胎，蜷缩在蛋壳中，很容易让人联想到现代鸡、鸟的胚胎阶段。该恐龙蛋长约17厘米，估计已有6600万至7200万年历史。

只有在极少数情况下，恐龙蛋化石才会包含如此清晰可辨的胚胎。北京地质大学教授立达领导的研究小组在《iScience》杂志上写道，取名为“贝贝英亮”（ Baby Yingliang ）的这枚恐龙蛋被发现“保存完好”。

共同参与相关研究项目的爱丁堡（ Edinburgh ）大学教授布吕塞 (Stephen Brusatte) 说：“这个恐龙蛋中的胚胎是我见过的最美丽的化石之一”，这一非凡的发现提供了“进一步证据，证明今天鸟类的许多特征最先出现在其恐龙祖先身上”。

常难归类

所发现的胚胎长约 27 厘米，呈现与发育第 17天 （即孵化前几天）的鸡胚胎相似的蜷缩姿势。研究报告指出，该姿势是鸟类胚胎的最典型姿势，从而表明，恐龙同鸟类有着非常密切的关系。

伯明翰大学的古生物学家 Waisum Ma这么说到这一特殊发现：“我们惊讶地看到，这个保存完好的胚胎像鸟类一样蜷缩在恐龙蛋中。”

多数情况下，很难把化石蛋准确地归类于某种恐龙。即使找到一窝，专家们通常也只能猜测它们属于哪种恐龙。实际上，只有在化石蛋附近发现幼年或成年动物的相应骨骼时，才有可能精确归类。

与鸡的关系

不过，专家们对此次发现的胚胎化石的归类较有把握。他们相信，“贝贝英良”是盗龙类恐龙的一种，有双腿，通常长羽毛。尚不清楚的是，它们是否也能飞。该物种中的小型代表和现代的鸡差不多大小，更大的同类如巨盗龙则有8米高。

盗龙蛋胚胎的发现并非首次。早前的发现也显示，其位置同发育后期的现代鸡胚胎惊人相似。专家们的结论是，在进化过程中，蜷缩姿势有助于更易滑出坚硬外壳。

下一步，研究团队希望能检查到骨骼的各个部分，例如头骨。由于化石化，它们不易辨认。

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