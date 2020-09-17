情节如间谍小说 九名中共代理人遭美起诉

(德国之声中文网) 美国司法部周四（7月22日）表示，纽约东区联邦大陪审团提交起诉书，指控9名中共代理人在美国参与秘密的「猎孤行动」，非法骚扰住在美国的中国居民，并威胁他们回中国接受刑事指控。

曾经在中国汉阳人民检察院担任检察官的50岁的涂兰(Tu Lan，音译)是这项庞大调查中最新的被告，该调查导致一共9人被指控为中共执行「猎孤行动」，对居住在美国的中国人进行监视丶骚扰丶跟踪与胁迫，使他们返回中国。

路透社形容，该案的指控读起来像一本间谍小说。起诉书称，「共谋者计划了一个具体的引渡行动，通过心理胁迫跟踪和遣返无名氏1号（John Doe #1）。」

根据起诉书，无名氏1号大约在2010年定居在美国。在2012年至2014年之间，中国政府促使国际刑警组织向无名氏1号夫妇发出「红色通缉令」，指他们贪污丶滥用职权与受贿。

而在2016至2019年间，包括被告涂兰和胡吉(Hu Ji，音译)在内的中国政府官员飞往美国，并指示其他多名被告在美国从事未经批准的非法行为，胁迫无名氏1号回中国。

该引渡行动包括在2017年4月将无名氏1号的老父亲从中国带到美国的计画，以传达这样的信息：如果他不回国，他的家人将遭受 「严重伤害」。

根据起诉书，涂兰在写给另一位共谋者朱峰( Zhu Feng，音译)的讯息上写着：「关键在於无名氏一号的父亲的状况，这一天结束後，要负责带他回来，还要请他说服无名氏。......第二是要看无名氏的父亲是否能做任何努力，是否有机会住在儿子家丶是否有机会说服儿子，然後根据情况决定，因为主要目的是要让他说服无名氏一号屈服。」

起诉书指，涂兰从中国飞到新泽西州协助监督这一行动，后来她在当地与其他共谋者会面，并指示他们监视无名氏1号的一个亲戚; 之後，她回到中国继续监督这项工作。

不过，但该阴谋最终失败，涂兰和其他人下令将该无名氏1号的父亲送回中国。为逃避侦查和阻挠美国的刑事调查，起诉书称，她命令一名共谋者删除所有关于他们计划的聊天内容。

该案还涉及对一名美国私人调查员丶前纽约市警官麦克马洪（Michael McMahon）的指控，检察官称，他受雇监视无名氏1号。但包括麦克马洪在内，被捕的三名被告都不认罪。

麦克马洪的律师卢斯伯格（Lawrence Lustberg）告诉路透社，他的客户实际上是被「欺骗和愚弄了」，「他从来不知道，在他受雇作为一名私人调查员的行动中，他以任何形式代表中国政府。」

起诉细节

当此案在去年10月宣布时，美国司法部说这是「第一个此类案件」，因为它涉及外国势力在美国本土进行单方面活动。

美国司法部国家安全司代理检察长莱斯科（Mark Lesko）说：「世界各地的执法官员都按照专业的行为准则行事。」他提到：「(中国)检察官和警员不仅指挥和参与了在美国领土上的犯罪计划，然后还试图掩盖它，这是对最高级别的司法的侮辱。」

「正如补充起诉书中所指出，中国政府派特工到美国骚扰丶监视和胁迫美国居民返回中国。这些行为是不民主的丶专制的丶违背法治的。」美国联邦调查局（FBI）反间谍部门助理主任科勒（Alan E. Kohler）说：「联邦调查局将继续保护那些受到中国政府或任何其他政府的骚扰和恐吓的受害者。」

涂兰和另一名被告，46岁的翟永强(Zhai Yongqiang，音译)，是纽约联邦大陪审团提出的补充起诉书中最新被指控的人。涂兰还被指控命令另一名共谋者销毁证据并阻碍调查。其他被起诉者包括46岁的胡吉（Hu Ji，音译）丶65岁的李敏君(Li Minjun，音译)，住在纽约的中国公民丶34岁的朱峰( Zhu Feng，音译)丶新泽西州居民丶53岁的麦克马洪（Michael McMahon）丶24岁的纽约居民郑从英(Zheng Congying，音译)丶64岁的康涅狄格州居民朱勇(Zhu Yong，音译)。第九名被告的名字未被公开。

（路透社等）

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