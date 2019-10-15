 ″情绪崩溃、恶语相向″ 美国两党一致反对特朗普 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2019

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时政风云

"情绪崩溃、恶语相向" 美国两党一致反对特朗普

美国总统特朗普下令从北叙利亚撤军不仅在国际上广遭批评，现在美国国会众院也以压倒性多数谴责总统的这一独断决定。

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert (picture-alliance/dpa/C. Kaster)

（德国之声中文网）美国国会众议院通过一项无法律约束性的决议，谴责特朗普总统下令美军撤离北叙利亚。共有354名议员投了赞同票，60名议员投票反对。决议要求白宫，呈交如何永久战胜恐怖主义武装"伊斯兰国"的计划。决议还要求土耳其，终止其在叙军事行动。

DW.COM

在北叙利亚的军事行动使安卡拉在外交上进一步孤立。政府的代表们辨称，这一孤立弥足珍贵。记者Bülent Mumay认为，这并不奇怪，因为，只有土耳其当局才从中获益。 (17.10.2019)

美国总统特朗普之前曾表态土耳其对叙利亚库德族展开的武装冲突不是华盛顿的问题，但他仍下令对土耳其进行制裁，并派遣副总统彭斯前往中东与土耳其商议该国入侵叙利亚一事。 (17.10.2019)

土耳其进兵叙利亚北部数天之后，库尔德民兵陷入了日益绝望的境地。现在，大马士革政府伸出援助之手，向该地区派遣了自己的部队。 (14.10.2019)

众院辩论中，特朗普所在的共和党的议员也称撤军是一场灾难。民主党议员莫尔顿（Seth Moulton）抨击特朗普"替专制者站队"。

批评者指控特朗普总统通过撤军为土耳其在北叙利亚发动军事攻势铺平了道路。特朗普辩称，他是要把美国士兵从"无期限的战争"中带回家。

与在野党领导人闹翻

特朗普与民主党领袖就其叙利亚政策举行的一次会晤演变成一场争吵。因特朗普恶语攻击，民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi ）和舒默（Chuck Schumer）提前离开了白宫。

舒默事后透露，总统对身为众院议长的佩洛西恶言相向，贬称她是三流政客。佩洛西回忆说，总统当时"情绪崩溃"。

特朗普本人随后在推特上散布自己的版本："南希·佩洛西亟需帮助！她或者是'脑袋'不清醒，或者是根本就不喜欢我们这个伟大的国家。她今天在白宫完全精神崩溃。看到这一情形非常悲哀。为她祈祷吧，她是个重病人！"

在白宫的会晤是在众议院表决后不久举行的。佩洛西表示，她感到，特朗普因这一表决结果"极其愤怒"。此前不久，特朗普还称他的叙利亚政策"战略上十分高明"。

凝炼/洪沙（美联社、德新社）

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