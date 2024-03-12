情报机构：美国面临“日益脆弱的世界秩序”

（德国之声中文网）周一（3月11日），美国情报机构负责人在国会作证时发布的一份报告中称，由于大国竞争、跨国挑战和地区冲突正在加剧，美国面临着“日益脆弱的世界秩序”。

在这份《2024年度威胁评估》报告中，这些机构认为：“一个野心勃勃但又焦虑不安的中国、一个凶猛好战的俄罗斯、伊朗等地区权势以及能力越来越强大的非国家行动者正在挑战国际体系的长期规则以及美国在其中的主导地位。”

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该报告主要关注俄乌战争两年之后来自美国最大竞争对手中国和俄罗斯的威胁，并指出自10月7日恐怖袭击事件发生以来，以色列在加沙对哈马斯的打击行动引发更广泛冲突的风险。

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报告称，在俄罗斯入侵乌克兰的同时，中国通过支持俄罗斯的工业基础向其提供经济和安全援助。报告还警告说，中国可能试图利用技术影响今年的美国大选。

报告说： “（中国）可能会试图在某种程度上影响2024年的美国大选，因为它希望让批评中国的人靠边站，并扩大美国的社会分歧。”

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在参议院情报委员会接受问询时，国家情报总监海因斯（Avril Haines）敦促立法者批准向乌克兰提供更多军事援助。她说，如果华盛顿不提供更多援助，“很难想象乌克兰如何”守住从俄罗斯夺回的领土。

该威胁评估报告指出，自乌克兰战争爆发以来，中国和俄罗斯之间的贸易一直在增长。自2022年以来，中国出口的具有潜在军事用途的商品增长了三倍多。

来自共和党的众议院议长约翰逊（Mike Johnson）是前总统特朗普的盟友，他至今仍拒绝就向乌克兰增资600亿美元的议案进行表决。该法案已在民主党控制的参议院获得通过。

彼此关联的全球风险

美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）和海因斯的观点一样，认为继续支持乌克兰将向中国发出一个信息，在台海或南中国海区域实施侵略行为将带来后果。

“我们的评估是，习近平对所发生的一切看得清清楚楚……他没想到乌克兰人会如此勇敢顽强地进行抵抗”，伯恩斯说。

海因斯指出，人们担心以色列和哈马斯在加沙的冲突会使全球不安全局势蔓延。海因斯说：“加沙危机是一个鲜明的例子，说明地区事态发展有可能产生更广泛甚至全球性的影响。”

她提到了胡塞武装对航运的袭击，并称“受哈马斯启发”的基地组织和伊斯兰国组织已指示支持者对以色列和美国的利益所在目标发动袭击。

一名抗议者高喊需要保护加沙平民，打断了听证会后。伯恩斯被问及那里儿童的情况。

“现实情况是，那里的儿童正在挨饿。由于人道主义援助无法送达，他们营养不良。除非实现停火，否则很难有效地分发人道主义援助。”他说。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



在听证会上，一些参议员讨论了美国与墨西哥边境的移民问题。特朗普将此作为他在11月大选中击败总统拜登的竞选重点，因此此讨论引发了激动的情绪。

联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）对“针对边境漏洞的潜在恐怖主义影响”表示担忧，并指出自10月7日哈马斯袭击以色列以来，美国人所面临的受伊斯兰组织和其他外国武装分子影响的威胁不断上升。

他说：“威胁已经上升到一个全新的水平。”



（路透社）

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