 情报机构：瑞士成为中俄间谍的活动中心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2023

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情报机构：瑞士成为中俄间谍的活动中心

瑞士情报部门周一（6月26日）表示，俄罗斯对乌克兰的入侵使众多国际组织所在地的该国成为俄罗斯和中国间谍活动的中心。全球正在转向由美国和中国之间的系统性竞争塑造的两极世界秩序。

瑞士联邦情报局（FIS）认为，俄罗斯和中国的间谍活动对瑞士构成很大威胁

瑞士联邦情报局（FIS）认为，俄罗斯和中国的间谍活动对瑞士构成很大威胁

（德国之声中文网）瑞士情报部门周一（6月26日）表示，俄罗斯对乌克兰的入侵使众多国际组织所在地的该国成为俄罗斯和中国间谍活动的中心。

"俄罗斯破坏了欧洲基于规则的和平秩序。"瑞士联邦情报局（FIS）在其年度报告中表示。 FIS 负责瑞士的反情报窃取工作。

FIS表示："联合国或欧洲安全与合作组织等维护和平与安全的国际组织的有效性持续下降；没有任何迹象表明存在稳定的世界新秩序。"

总体而言，瑞士的安全局势正在受到大国之间日益激烈的竞争的影响，乌克兰战争加剧了这种竞争。

FIS表示，全球正在转向由美国和中国之间的系统性竞争塑造的两极世界秩序。

但目前，俄罗斯在乌克兰的战争仍将是瑞士安全环境的焦点。

FIS 表示："外国（主要是俄罗斯和中国）间谍活动对瑞士构成的威胁仍然很高。"

该机构称，"在欧洲，瑞士是在外交掩护下开展活动的俄罗斯情报官员数量最多的国家之一，部分原因是瑞士作为众多国际组织东道主的角色。"

联合国的欧洲总部以及多个联合国机构的总部均位于日内瓦。

通常都有数以百计的外交官聚集在日内瓦参加这些机构的各种会议。

FIS表示，今年瑞士首次接任安理会轮值主席，"增加了瑞士人个体面临的间谍威胁"。这些瑞士人正在处理联合国安理会的档案和做出决定。

该机构表示，乌克兰战争迫使其将监控范围扩大到迄今为止很少受到关注的地区，例如土耳其、印度和欧亚经济联盟，因为俄罗斯正在利用这些国家的公司进行采购。

（法新社）

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