情报机关：北京试图拉拢德国为中国抗疫点赞

(德国之声中文网) 《世界报》获悉，早在今年3月，德国外交部就致函其他联邦部委，警惕来自中方的此类游说企图。外交部明确建议：不要顺应北京的问询及游说。

德国外交部并没有回应《世界报》的置评请求。而负责对内安全情报工作的德国联邦宪法保卫局则对《世界报》表示，中国官员正就新冠疫情积极推行宣传政策，北京这样做的目的是企图动摇外界对中国是疫情起源地的认知，并且突出中国为西方国家提供援助的举动，"从而展现中华人民共和国作为可信赖的合作伙伴正在冷静地应对危机之形象"。

最近几周，中国已经为意大利、法国、德国等多个欧洲国家捐赠或出售亟需的防疫物资。包括欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）等在内的许多欧洲政界高层人士都指出，在疫情危机中，中国积极援助欧洲，此举具有扩张地缘政治影响力的企图。

中国拉拢德国政界要人当说客

德国联邦宪法保卫局指出，即便撇开疫情危机不谈，中方情报机构在德活动始终处于较高水平；北京一直在努力拉拢德国政坛重量级人物充当中国利益的代言人。近年来，德国情报机关已经多次注意到中国官方试图对德国政府官员个人施加影响力。北威州宪法保卫局2018年就报告指出，该州许多政府官员、职员都收到了大量的"接洽邀请"。

就在今年1月中旬，德国联邦总检察院还对一名德国外交官以及一名欧盟委员会公务员启动反间谍调查，这两人被指控为中国提供情报。

文山/洪沙/(世界报)