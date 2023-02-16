情报指中国干预加拿大选举 特鲁多称“不准确”

（德国之声中文网）加拿大「环球邮报」（The Globe and Mail）的报导上周引述加拿大安全情报局（CSIS）机密文件，称北京干预2021年加拿大联邦选举。文件提到，北京当时希望自由党的特鲁多继续执政，且由少数政府掌权。一旦各政党斗争内耗，就不便推行对华不利的政策。

不过，加拿大总理特鲁多在周四的新闻发布会上说：「我们对此事件非常关注，特别是因为这其中有很多不准确的地方。」

特鲁多强调，决定了上次联邦选举结果的只有加拿大选民，但「这并不意味着，像中国干预我们民主制度这类的事情没有发生过。」特鲁多没有具体说明CSIS机密文件的哪些部分是不准确的。

反对党称特鲁多从中获益

保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）指责特鲁多有意忽略中国的这些干扰行动，只因为他本人得以在选举中获益。

加拿大国会议员库珀（Michael Cooper）则批评，（中国）干预选举并非「微不足道」，如果（机密文件内容）属实，这就成为中共政权对加拿大民主的全面攻击。

有鉴于此，加拿大国会程序与国会事务委员会2月21日通过动议，将中共干预2021年联邦选举纳入调查范围。委员会也一致同意邀请加拿大外交部长赵美兰（Mélanie Joly）和内政部长勒布朗（Dominic LeBlanc）接受质询，并且将传唤加拿大选举委员会和国家安全机构的代表，包括加拿大皇家骑警和加拿大安全情报局。

习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！

去年底，加拿大媒体就曾报导过北京涉嫌干预加拿大2019年大选。当时在G20峰会期间，加拿大总理办公室还向媒体透露：特鲁多针对中国对加拿大的「干预」向习近平提出严重关切。尽管总理办公室并未提供具体细节，但随后一段视频中习近平对特鲁多说「这不合适啊」、「要创造条件」引起大众关注。

中驻加使馆指责抹黑

事实上，特鲁多至今未曾公开承认发现来自外国的选举干预。他在去年11月告诉下议院，政府为监测联邦选举的威胁而成立的工作团队「确定我们选举的完整性在2019年或2021年没有受到损害」。他也向媒体表示，在这两次选举中，「加拿大人可以放心，我们的选举完整性得到了保障」。

在上周「环球邮报」报导北京干预选举之后，中国驻温哥华总领馆在其官网上发布了声明，其中提到从未以任何方式干预加拿大任何选举或内政，「个别媒体老调重弹所谓『中方干预加联邦大选』，对中方进行恶意污蔑抹黑，我馆表示强烈不满和坚决反对。」

（综合报导）

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